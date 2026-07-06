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Главная Киев Разрушенные дома и расчистка завалов после удара по Киеву (фоторепортаж)

Разрушенные дома и расчистка завалов после удара по Киеву (фоторепортаж)

Ua ru
Дата публикации 6 июля 2026 12:35
Разрушенные дома и расчистка завалов после удара по Киеву (фоторепортаж)
Разрушенное многоэтажное здание в Киеве после обстрела 6 июля. Фото: Новини.LIVE

В результате масштабного нападения России на Киев в ночь на 6 июля погибли уже 12 жителей города, ещё 60 человек получили ранения. Разрушения и повреждения фиксируются сразу в нескольких районах столицы. Число пострадавших пока уточняется.

Новини.LIVE публикует фоторепортаж с места обстрелов в разных частях Киева.

Последствия масштабного удара по Киеву

Повреждения зафиксированы более чем в десяти местах Киева, в частности в жилых домах.

Разрушенные дома и расчистка завалов после удара по Киеву (фоторепортаж) - фото 1
Сотрудники ГСЧС возле разрушенного дома в Киеве. Фото: Новини.LIVE 

На местах российских ударов работают все необходимые службы.

Разрушенные дома и расчистка завалов после удара по Киеву (фоторепортаж) - фото 2
Разрушенное в результате обстрела 6 июля многоэтажное здание в Киеве. Фото: Новини.LIVE 

На данный момент удалось спасти 64 человека, в том числе двоих детей.

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Разрушенные дома и расчистка завалов после удара по Киеву (фоторепортаж) - фото 3
Строительная техника помогает расчищать завалы в Киеве. Фото: Новини.LIVE 

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших.

Разрушенные дома и расчистка завалов после удара по Киеву (фоторепортаж) - фото 4
Последствия обстрелов 6 июля в Киеве. Фото: Новини.LIVE 

По состоянию на 12:00 известно, что россияне убили 11 мирных жителей. Кроме того, захватчики ранили 60 человек.

Разрушенные дома и расчистка завалов после удара по Киеву (фоторепортаж) - фото 5
В результате обстрела повреждения получили припаркованные автомобили. Фото: Новини.LIVE 

Российская армия атаковала Украину этой ночью 68 ракетами и 351 дроном различных типов.

Разрушенные дома и расчистка завалов после удара по Киеву (фоторепортаж) - фото 6
Повреждения фасада многоэтажного дома в Киеве после обстрела 6 июля. Фото: Новини.LIVE 

В то же время этот обстрел столицы не стал самой массированной атакой на Киев за время войны.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, в ночь на 6 июля армия РФ нанесла удары по Киеву ракетами и дронами. Есть попадания в жилые дома в нескольких районах столицы, а число погибших и раненых в результате массированного российского обстрела пока не окончательное.

Также мы писали, что в связи с обстановкой безопасности на некоторых участках железной дороги в Киевской области из соображений безопасности ГСЧС ограничила движение поездов. Все ключевые остановки поездов сохранены, но ожидаются задержки в движении.

Киев обстрелы спасатели фоторепортаж
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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