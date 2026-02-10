Видео
Главная Киев Редкий гость — хищная птица поселилась в Чернобыльской зоне

Редкий гость — хищная птица поселилась в Чернобыльской зоне

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 08:24
В Чернобыле заметили зимняка — редкую хищную птицу
Зимняк. Фото: Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник

В Чернобыльской зоне отчуждения зафиксировали появление зимняка - хищной птицы из семейства ястребиных, которая редко привлекает внимание из-за своего скрытого образа жизни. Для Украины этот вид не является гнездовым, однако регулярно появляется в холодный период года во время миграций и зимовки.

Об этом сообщили в пресс-службе Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, передает Новини.LIVE.

В Чернобыле заметили редкую птицу-хищника

Зимняк, научное название которого Buteo lagopus, обычно находится на территории Украины с октября по март. То, сколько птиц остается зимовать, в значительной степени зависит от погодных условий. Решающими факторами являются высота снежного покрова и наличие мелких грызунов, которые составляют основу его рациона.

null
Зимняк. Фото: Wikimedia Commons

Этот хищник хорошо приспособлен к холоду. Его характерной чертой является густое оперение на лапах, которое защищает от морозов, а светлая окраска с темными пятнами помогает сливаться с зимним ландшафтом. Именно благодаря такой маскировке зимняка сложно заметить даже на открытой местности.

Охотится птица преимущественно на пространствах с минимальной растительностью - в степях, на лугах, опушках и полях. Добычу она может подстерегать, сидя на возвышениях или верхушках деревьев, а также во время медленного парения низко над землей. А в периоды сильных морозов или когда грызунов становится меньше, зимняк способен переходить на мелких птиц или питаться падалью.

Напомним, журналисты пообщались с женщинами, которые живут в Чернобыльской зоне отчуждения несмотря на радиацию. Они рассказали, как им удается там проживать, чем они питаются и как ведут быт.

Также исследователи заповедника объяснили, как живут животные в Чернобыле во время аномально сильных морозов.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
