Україна
Рідкісний гість — хижий птах оселився в Чорнобильській зоні

Рідкісний гість — хижий птах оселився в Чорнобильській зоні

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 08:24
У Чорнобилі помітили зимняка — рідкісного хижого птаха
Зимняк. Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

У Чорнобильській зоні відчуження зафіксували появу зимняка — хижого птаха з родини яструбових, який рідко привертає увагу через свій прихований спосіб життя. Для України цей вид не є гніздовим, однак регулярно з'являється в холодний період року під час міграцій і зимівлі.

Про це повідомили у пресслужбі Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

У Чорнобилі помітили рідкісного птаха-хижака

Зимняк, наукова назва якого Buteo lagopus, зазвичай перебуває на території України з жовтня до березня. Те, скільки птахів залишається зимувати, значною мірою залежить від погодних умов. Вирішальними чинниками є висота снігового покриву та наявність дрібних гризунів, які становлять основу його раціону.

null
Зимняк. Фото: Wikimedia Commons

Цей хижак добре пристосований до холоду. Його характерною рисою є густе оперення на лапах, яке захищає від морозів, а світле забарвлення з темними плямами допомагає зливатися з зимовим ландшафтом. Саме завдяки такому маскуванню зимняка складно помітити навіть на відкритій місцевості.

Полює птах переважно на просторах із мінімальною рослинністю — у степах, на луках, узліссях і полях. Здобич він може підстерігати, сидячи на підвищеннях або верхівках дерев, а також під час повільного ширяння низько над землею. А в періоди сильних морозів або коли гризунів стає менше, зимняк здатен переходити на дрібних птахів чи живитися падлом.

Нагадаємо, журналісти поспілкувалися з жінками, які живуть у Чорнобильській зоні відчуження попри радіацію. Вони розповіли, як їм вдається там проживати, чим вони харчуються та як ведуть побут.

Також дослідники заповідника пояснили, як живуть тварини в Чорнобилі під час аномально сильних морозів.

зима Чорнобиль заповідник хижак птахи
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
