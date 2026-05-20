Реклама в киевском метро: эксперт призвал обнародовать прозрачный отчет

Киевский метрополитен имеет одну из крупнейших концентраций рекламы среди подземок мира. Информация о доходах от рекламных площадей и аренды коммунального имущества должна быть открытой для общественности.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом в эфире День.LIVE заявил кандидат политических наук Андрей Ковалев.

Реклама в метро Киева

Королев заявил, что жители столицы имеют право знать, сколько именно средств получает метрополитен от большого количества рекламы в вагонах, на станциях и в переходах.

"Было бы интересно посмотреть реально прозрачный отчет", — отметил эксперт, комментируя финансовые поступления от рекламы и использования коммунального имущества.

Он обратил внимание, что во многих европейских городах рекламная нагрузка в метро значительно меньше. В частности, в Париже и Риме количество рекламных носителей в подземке является умеренным. В то же время в Лондоне и Барселоне реклама в метро также активно используется как источник дополнительных доходов.

Ковалев подчеркнул, что вопрос прозрачности финансов коммунальных предприятий является важным для доверия общества, особенно когда речь идет об объектах критической инфраструктуры и крупных городских бюджетах.

Как писали Новини.LIVE, в Киеве резко повысят цены на проезд. Киевляне будут платить за одну поездку в метро, трамвае и троллейбусе 30 гривен. Однако будут действовать скидки для тех, кто им пользуется.

В то же время соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Александр Гречко заявил, что при таких условиях проездной в Киеве может стать дороже, чем в Варшаве и Вене. Месячный проезд в столице может стоить 4875 грн.