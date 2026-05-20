Головна Київ Реклама в київському метро: експерт закликав оприлюднити прозорий звіт

Реклама в київському метро: експерт закликав оприлюднити прозорий звіт

Дата публікації: 20 травня 2026 22:20
Люди в метро. Фото: Новини.LIVE

Київський метрополітен має одну з найбільших концентрацій реклами серед підземок світу. Інформація про доходи від рекламних площ та оренди комунального майна повинна бути відкритою для громадськості.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це в ефірі День.LIVE заявив кандидат політичних наук Андрій Ковальов.

Корольов заявив, що мешканці столиці мають право знати, скільки саме коштів отримує метрополітен від великої кількості реклами у вагонах, на станціях та в переходах.

"Було б цікаво подивитися реально прозорий звіт", — зазначив експерт, коментуючи фінансові надходження від реклами та використання комунального майна.

Він звернув увагу, що в багатьох європейських містах рекламне навантаження в метро значно менше. Зокрема, у Парижі та Римі кількість рекламних носіїв у підземці є помірнішою. Водночас у Лондоні та Барселоні реклама в метро також активно використовується як джерело додаткових доходів.

Ковальов підкреслив, що питання прозорості фінансів комунальних підприємств є важливим для довіри суспільства, особливо коли йдеться про об’єкти критичної інфраструктури та великі міські бюджети.

Як писали Новини.LIVE, в Києві різко підвищать ціни на проїзд. Кияни платитимуть за одну поїздку у метро, трамваї та тролейбусі 30 гривень. Проте діятимуть знижки для тих, хто ним користується.

Водночас співзасновник ГО "Пасажири Києва" Олександр Гречко заявив, що за таких умов проїзний у Києві може стати дорожчим, ніж у Варшаві та Відні. Місячний проїзд в столиці може коштувати 4875 грн. 

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
