Резня в киевском ТРЦ: патрульные задержали беглеца с ножом: патрульные задержали беглеца с ножом

Задержание подозреваемого. Фото: кадр с видеокамеры

Вчера днем, 23 апреля, в Голосеевском районе Киева вспыхнул конфликт внутри торгово-развлекательного центра. Спор между двумя мужчинами перешел в перестрелку и поножовщину.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

В Киеве мужчины в ТРЦ начали применять оружие против друг друга

По свидетельствам очевидцев, один из фигурантов достал пистолет, пытаясь запугать противника. Однако другой участник конфликта мгновенно отреагировал, ударив оппонента ножом, после чего бросился наутек.

Первыми на место происшествия прибыли инспекторы полиции охраны, которые обнаружили травмированного мужчину. Правоохранители оказали ему неотложную доврачебную помощь и изъяли предмет, похожий на пистолет. Пострадавшего срочно госпитализировали медики скорой помощи. В то же время экипажи патрульной полиции начали поисковую операцию.

Благодаря оперативным действиям беглеца удалось обнаружить неподалеку. Учитывая потенциальную опасность, патрульные действовали согласно статье 46 Закона "О Национальной полиции", приведя табельное огнестрельное оружие в готовность.

Подозреваемого задержали с применением наручников. Во время поверхностного осмотра у мужчины нашли нож, которым, вероятно, и было нанесено ранение. Сейчас следователи окончательно выясняют все обстоятельства вчерашнего происшествия.

Как писали ранее Новини.LIVE, недавно в Киеве произошла стрельба. Водитель выстрелил в пешехода, потому что тот нарушил правила дорожного движения.

Также продолжается расследование дела о теракте в Киеве, когда 58-летний стрелок убил семерых прохожих 18 апреля. Как выяснили правоохранители, на мужчину жаловались другие соседи, он демонстрировал неадекватное поведение.

Сейчас идет следствие в отношении двух правоохранителей, которых обвиняют в служебной халатности. Они покинули раненых людей во время новых выстрелов. Известно, что за них внесли залог.