Різанина в київському ТРЦ: патрульні затримали втікача з ножем

Різанина в київському ТРЦ: патрульні затримали втікача з ножем

Дата публікації: 24 квітня 2026 10:07
Затримання підозрюваного. Фото: кадр з відеокамери

Учора вдень, 23 квітня, в Голосіївському районі Києва спалахнув конфлікт усередині торговельно-розважального центру. Суперечка між двома чоловіками перейшла у перестрілку та різанину.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Патрульну поліцію Києва. 

У Києві чоловіки в ТРЦ почали застосовувати зброю проти один одного

За свідченнями очевидців, один із фігурантів дістав пістолет, намагаючись залякати противника. Проте інший учасник конфлікту миттєво відреагував, ударивши опонента ножем, після чого кинувся навтьоки.

Першими на місце події прибули інспектори поліції охорони, які виявили травмованого чоловіка. Правоохоронці надали йому невідкладну долікарську допомогу та вилучили предмет, схожий на пістолет. Постраждалого терміново госпіталізували медики швидкої допомоги. Водночас екіпажі патрульної поліції розпочали пошукову операцію.

Завдяки оперативним діям втікача вдалося виявити неподалік. Враховуючи потенційну небезпеку, патрульні діяли згідно зі статтею 46 Закону "Про Національну поліцію", привівши табельну вогнепальну зброю у готовність.

Читайте також:

Підозрюваного затримали із застосуванням кайданок. Під час поверхневого огляду у чоловіка знайшли ніж, яким, ймовірно, і було завдано поранення. Наразі слідчі остаточно з'ясовують усі обставини вчорашньої події.

Як писали раніше Новини.LIVE, нещодавно у Києві сталася стрілянина. Водій вистрілив у пішохода, бо той порушив правила дорожнього руху. 

Також триває розслідування справи щодо теракту в Києві, коли 58-річний стрілець убив сімох перехожих 18 квітня. Як з'ясували правоохоронці, на чоловіка скаржились інші сусіди, він демонстрував неадекватну поведінку. 

Наразі триває слідство щодо двох правоохоронців, яких звинувачують у службовій недбалості. Вони покинули поранених людей під час нових пострілів. Відомо, що за них внесли заставу

Київ стрілянина різанина
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
