Какие последствия ночной атаки на Киевщину 14 февраля 2026 года

РФ нанесла удар по Киевщине — есть пострадавшие, горел дом
Ночью в субботу, 14 февраля, РФ атаковала Вышгородский район Киевской области. Пострадали два человека.
Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник.
Последствия ночного обстрела Киевской области
Мужчина получил множественные осколочные ранения рук, лица и шеи. У женщины закрытый перелом костей предплечья. Обоих пострадавших госпитализировали. В результате атаки загорелся их частный жилой дом. Огонь уничтожил кровлю и перекрытия, повредил окна и двери. Пожар потушили спасатели.
Напомним, поздно вечером 13 февраля прогремели взрывы в Киеве. Городской голова столицы Виталий Кличко сообщил о работе ПВО.
Также мы отмечали, что в ночь на 13 февраля в Одессе из-за дронового удара погиб 20-летний парень. Еще шесть человек получили травмы. Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
