Какие последствия ночной атаки на Киевщину 14 февраля 2026 года

Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Харьковщины

Ночью в субботу, 14 февраля, РФ атаковала Вышгородский район Киевской области. Пострадали два человека.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник.

Последствия ночного обстрела Киевской области

Мужчина получил множественные осколочные ранения рук, лица и шеи. У женщины закрытый перелом костей предплечья. Обоих пострадавших госпитализировали. В результате атаки загорелся их частный жилой дом. Огонь уничтожил кровлю и перекрытия, повредил окна и двери. Пожар потушили спасатели.

Напомним, поздно вечером 13 февраля прогремели взрывы в Киеве. Городской голова столицы Виталий Кличко сообщил о работе ПВО.

Также мы отмечали, что в ночь на 13 февраля в Одессе из-за дронового удара погиб 20-летний парень. Еще шесть человек получили травмы. Несколько пострадавших находятся в тяжелом состоянии.