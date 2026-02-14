Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ РФ завдала удару по Київщині — є постраждалі, горів будинок

РФ завдала удару по Київщині — є постраждалі, горів будинок

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 01:05
Які наслідки нічної атаки на Київщину 14 лютого 2026 року
Рятувальники гасять пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС Харківщини

Уночі в суботу, 14 лютого, РФ атакувала Вишгородський район Київщини. Постраждали двоє людей.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

Реклама
Читайте також:
Обстріл Київщини вночі 14 лютого 2026 року
Скриншот повідомлення Миколи Калашника

Наслідки нічного обстрілу Київщини

Чоловік зазнав множинних осколкових поранень рук, обличчя та шиї. У жінки закритий перелом кісток передпліччя. Обох потерпілих госпіталізували. Унаслідок атаки загорівся їхній приватний житловий будинок. Вогонь знищив покрівлю та перекриття, пошкодив вікна та двері. Пожежу загасили рятувальники.

Нагадаємо, пізно ввечері 13 лютого пролунали вибухи в Києві. Міський голова столиці Віталій Кличко повідомив про роботу ППО.

Також ми зазначали, що в ніч проти 13 лютого в Одесі через дроновий удар загинув 20-річний хлопець. Ще шестеро людей зазнали травм. Декілька потерпілих перебувають у важкому стані.

пожежа безпілотники Київська область обстріли війна в Україні постраждалі
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації