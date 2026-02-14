Які наслідки нічної атаки на Київщину 14 лютого 2026 року

Рятувальники гасять пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС Харківщини

Уночі в суботу, 14 лютого, РФ атакувала Вишгородський район Київщини. Постраждали двоє людей.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

Реклама

Читайте також:

Скриншот повідомлення Миколи Калашника

Наслідки нічного обстрілу Київщини

Чоловік зазнав множинних осколкових поранень рук, обличчя та шиї. У жінки закритий перелом кісток передпліччя. Обох потерпілих госпіталізували. Унаслідок атаки загорівся їхній приватний житловий будинок. Вогонь знищив покрівлю та перекриття, пошкодив вікна та двері. Пожежу загасили рятувальники.

Нагадаємо, пізно ввечері 13 лютого пролунали вибухи в Києві. Міський голова столиці Віталій Кличко повідомив про роботу ППО.

Також ми зазначали, що в ніч проти 13 лютого в Одесі через дроновий удар загинув 20-річний хлопець. Ще шестеро людей зазнали травм. Декілька потерпілих перебувають у важкому стані.