Нападение на склады в Бучанском районе 1 сентября: подробности

Последствия пожара на складах. Фото: ГСЧС

Спасатели ликвидировали масштабное возгорание на трёх складах в Бучанском районе Киевской области, которое вспыхнуло после вражеского удара 1 сентября. Операция осложнялась регулярными воздушными тревогами и двумя повторными атаками по этому месту. Погибших или пострадавших в результате инцидента нет.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевской области, передает Новини.LIVE.

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Россияне атаковали склады в Киевской области

Вечером 1 сентября Бучанский район Киевской области подвергся российскому обстрелу, в результате которого загорелись и были разрушены три складских помещения. Жертв и пострадавших в ходе инцидента нет.

Пожар 1 сентября в Бучанском районе. Фото: ГСЧС

Как только вспыхнул пожар, на место происшествия оперативно прибыли подразделения спасателей. Когда пожарные уже работали над тушением пламени, российские силы коварно нанесли ещё два повторных удара по тем же объектам.

Тушение пожара. Фото: ГСЧС

Дополнительным препятствием для быстрого завершения работ стали непрерывные сигналы воздушной тревоги, которые вынуждали прерывать процесс тушения ради безопасности людей. Несмотря на действия противника и сложные условия, спасателям удалось полностью потушить огонь и окончательно ликвидировать возгорание во всех трех складских комплексах.

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