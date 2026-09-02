Атака на склади в Бучанському районі 1 вересня: деталі

Наслідки пожежі на складах. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідували масштабне загоряння на трьох складах у Бучанському районі Київської області, що спалахнуло після ворожого удару 1 вересня. Операція ускладнювалася регулярними повітряними тривогами та двома повторними атаками по локації. Загиблих або постраждалих унаслідок інциденту немає.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Київської області, передає Новини.LIVE.

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Росіяни атакували склади в Київській області

Ввечері, 1 вересня, Бучанський район Київської області зазнав російського обстрілу внаслідок якого зайнялися та зазнали руйнувань три складські приміщення. Жертв і постраждалих під час інциденту немає.

Пожежа 1 вересня в Бучанському районі. Фото: ДСНС

Як тільки спалахнув вогонь, на місце події оперативно прибули підрозділи рятувальників. Коли вогнеборці вже працювали над гасінням полум'я, російські сили підступно здійснили ще два повторні удари по тих самих об'єктах.

Гасіння пожежі. Фото: ДСНС

Додатковою перешкодою для швидкого завершення робіт стали безперервні сигнали повітряної тривоги, які змушували переривати процес гасіння заради безпеки людей. Попри дії противника та складні умови, рятувальникам вдалося повністю загасити вогонь і остаточно ліквідувати загоряння в усіх трьох складських комплексах.

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