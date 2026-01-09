Видео
РФ ударила дронами по Киевщине — среди травмированных ребенок

Дата публикации 9 января 2026 03:19
Последствия атаки РФ на Киевскую область ночью 9 января 2026 года
Срочная новость

В ночь на четверг, 9 января, россияне атаковали Киевскую область ударными дронами. В четырех районах региона есть повреждения. Пострадали пять человек.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник.

Последствия обстрела Киевской области ночью 9 января

В Броварском районе вспыхнули пожары в трех частных домах, производственно-складском здании и гаражах. Из подвального помещения частного дома, где в результате обстрела произошел пожар, освободили трех взрослых и пятилетнего ребенка. Пострадавшие отравились угарным газом — их госпитализировали. Еще один мужчина получил резаную рану предплечья.

В Вышгородском районе есть повреждения частного дома, в Обуховском — складских помещений и частного дома, в Бориспольском — двух частных домов.

Новость дополняется

Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
