Україна
Головна Київ РФ ударила дронами по Київщині — серед травмованих дитина

РФ ударила дронами по Київщині — серед травмованих дитина

Ua ru
Дата публікації: 9 січня 2026 03:19
Наслідки атаки РФ на Київщину вночі 9 січня 2026 року
Термінова новина

У ніч проти четверга, 9 січня, росіяни атакували Київщину ударними дронами. У чотирьох районах регіону є пошкодження. Постраждали п'ятеро людей.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник. 

Читайте також:

Наслідки обстрілу Київщини вночі 9 січня 

У Броварському районі спалахнули пожежі у трьох приватних будинках, виробничо-складській будівлі та гаражах. З підвального приміщення приватного будинку, де внаслідок обстрілу сталася пожежа, визволили трьох дорослих і п'ятирічну дитину. Потерпілі отруїлися чадним газом — їх госпіталізували. Ще один чоловік зазнав різаної рани передпліччя. 

У Вишгородському районі є пошкодження приватного будинку, в Обухівському — складських приміщень і приватного будинку, у Бориспільському — двох приватних будинків.

Новина доповнюється

Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
