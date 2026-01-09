Наслідки атаки РФ на Київщину вночі 9 січня 2026 року

Термінова новина

У ніч проти четверга, 9 січня, росіяни атакували Київщину ударними дронами. У чотирьох районах регіону є пошкодження. Постраждали п'ятеро людей.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

Наслідки обстрілу Київщини вночі 9 січня

У Броварському районі спалахнули пожежі у трьох приватних будинках, виробничо-складській будівлі та гаражах. З підвального приміщення приватного будинку, де внаслідок обстрілу сталася пожежа, визволили трьох дорослих і п'ятирічну дитину. Потерпілі отруїлися чадним газом — їх госпіталізували. Ще один чоловік зазнав різаної рани передпліччя.

У Вишгородському районі є пошкодження приватного будинку, в Обухівському — складських приміщень і приватного будинку, у Бориспільському — двох приватних будинків.

