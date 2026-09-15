Попадание БпЛА в АЗС в Голосеевском районе Киева: подробности атаки

Пожар на АЗС Ukrnafta. Фото: социальные сети

По меньшей мере четверо человек получили ранения во время утреннего налета беспилотников на Киев во вторник, 15 сентября. Вражеский дрон поразил автозаправочную станцию на территории Голосеевского района, что привело к сильному задымлению. Все пострадавшие были доставлены в городские больницы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

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В Голосеевском районе зафиксировано прямое попадание БпЛА в одну из автозаправочных станций. Удар по АЗС вызвал сильное задымление, которое охватило прилегающую территорию.

Дым на АЗС. Фото: соцсети

Удар дрона по АЗС. Фото: кадр из видео

Сначала стало известно о двух раненых, которых сразу забрали медицинские бригады, а впоследствии их число удвоилось. В настоящее время все четверо пострадавших от атаки проходят лечение в стационарных отделениях киевских городских больниц. Состояние двух госпитализированных пациентов врачи оценивают как тяжёлое.

Новини.LIVE сообщали, что утренняя атака беспилотников на Киев 15 сентября привела к повреждению инфраструктурных объектов в двух районах столицы. В частности, в Дарницком районе было зафиксировано попадание по автозаправочной станции, а в Оболонском под удар попали складские помещения.

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