Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев РФ ударила по АЗС в Голосеевском районе Киева: есть пострадавшие

РФ ударила по АЗС в Голосеевском районе Киева: есть пострадавшие

Ua ru
15 сентября 2026 09:26
Попадание БпЛА в АЗС в Голосеевском районе Киева: подробности атаки
Пожар на АЗС Ukrnafta. Фото: социальные сети

По меньшей мере четверо человек получили ранения во время утреннего налета беспилотников на Киев во вторник, 15 сентября. Вражеский дрон поразил автозаправочную станцию на территории Голосеевского района, что привело к сильному задымлению. Все пострадавшие были доставлены в городские больницы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

Реклама

Россия во второй раз за день атаковала АЗС в Киеве

В Голосеевском районе зафиксировано прямое попадание БпЛА в одну из автозаправочных станций. Удар по АЗС вызвал сильное задымление, которое охватило прилегающую территорию.

Удар по АЗС Київ
Дым на АЗС. Фото: соцсети
null
Удар дрона по АЗС. Фото: кадр из видео

Сначала стало известно о двух раненых, которых сразу забрали медицинские бригады, а впоследствии их число удвоилось. В настоящее время все четверо пострадавших от атаки проходят лечение в стационарных отделениях киевских городских больниц. Состояние двух госпитализированных пациентов врачи оценивают как тяжёлое.

Новини.LIVE сообщали, что утренняя атака беспилотников на Киев 15 сентября привела к повреждению инфраструктурных объектов в двух районах столицы. В частности, в Дарницком районе было зафиксировано попадание по автозаправочной станции, а в Оболонском под удар попали складские помещения.

Читайте также:

Эксперты связывают прицельные удары по гражданским АЗС с тактикой целенаправленного психологического террора. Как отмечает экономист Алексей Кущ, обстрелы таких объектов преследуют цель не столько физическое разрушение логистики топлива, сколько попытку посеять панику среди городского населения.

Киев пожар АЗС обстрелы война в Украине Голосеевский район
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации