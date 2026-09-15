Влучання БпЛА в АЗС у Голосіївському районі Києва: деталі атаки

Пожежа на АЗС Ukrnafta. Фото: соцмережі

Щонайменше четверо людей отримали поранення під час ранкового нальоту безпілотників на Київ у вівторок, 15 вересня. Ворожий дрон поцілив у автозаправну станцію на території Голосіївського району, спричинивши сильне задимлення. Усіх потерпілих забрали до міських лікарень, двоє з них перебувають у тяжкому стані.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

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Росія вдруге за день атакувала АЗС в Києві

У Голосіївському районі зафіксовано пряме влучання БпЛА в одну з автозаправних станцій. Удар по АЗС спровокував велике задимлення, яке накрило прилеглу територію.

Дим на АЗС. Фото: соцмережі

Удар дроном по АЗС. Фото: кадр з відео

Спочатку стало відомо про двох поранених, яких одразу забрали медичні бригади, а згодом їхня кількість подвоїлася. Наразі всі четверо постраждалих від атаки проходять лікування у стаціонарних відділеннях київських міських лікарень. Стан двох госпіталізованих пацієнтів лікарі оцінюють як тяжкий.

Новини.LIVE повідомляли, що ранкова атака безпілотників на Київ 15 вересня призвела до пошкодження інфраструктурних об'єктів у двох районах столиці. Зокрема у Дарницькому районі було зафіксовано влучання по автозаправній станції, а в Оболонському під удар потрапили складські приміщення.

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