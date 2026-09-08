Родились в рубашках: генпродюсер телеканала "Мы — Украина" об ударе РФ

Люди в разрушенном здании телеканала "Мы — Украина". Фото: Суспільне

В результате прямого попадания российского ударного беспилотника здание украинского телеканала "Мы — Украина" подверглось значительным разрушениям. Генеральный продюсер медиаресурса Юрий Сугак заявил, что в результате этой атаки шестеро сотрудников компании получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время работа телеканала полностью приостановлена, а руководство совместно с медиками и экстренными службами организовало оказание неотложной психологической помощи пострадавшим журналистам и техническому персоналу.

Об этом генеральный продюсер телеканала Юрий Сугак сообщил в эфире Вечір.LIVE.

Реклама

Повторный обстрел

Как рассказал Юрий Сугак, это уже второй за последние недели удар вражеских средств поражения непосредственно по зданию этого медиахолдинга. Во время предыдущего обстрела, который произошел 22 августа, в помещениях вылетели окна, выбило двери и частично повредило внутренние перегородки.

Однако сегодняшний удар оказался значительно мощнее.Дрон попал прямо в рабочее крыло здания и полностью уничтожил нюзрум, где обычно находились творческие команды, а также кабинет самого генерального продюсера.

"Это было прямое попадание ударного дрона. Нам просто повезло — люди родились в рубашках. Перекрытие лестничного пролета защитило нас", — подчеркнул Юрий Сугак.

Читайте также:

Также он рассказал, что его рабочий кабинет тоже полностью уничтожен.

Шестеро сотрудников телеканала пострадали, их ранения легкие или средней тяжести, всем оказали необходимую медицинскую помощь.

Руководство канала признает, что пережить масштаб и последствия увиденного разрушения всем присутствовавшим на смене людям было психологически крайне тяжело.

"Когда происходит взрыв такой силы, когда люди просто работают, никому не мешают — это трудно передать", — резюмировал генеральный продюсер.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, мэр Киева Виталий Кличко днем 8 сентября сообщил об увеличении числа жертв обстрела до пяти, а раненых граждан — до двадцати трех человек. Это произошло в результате падения обломков и попаданий в Соломенском, Голосеевском и других районах столицы.

Также мы сообщали, что на теракт отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что атака на СМИ и журналистов должна вызвать реакцию Европы и всего мира. К тому же очередная атака на украинских журналистов была совершена в Международный день солидарности журналистов, который ежегодно отмечается 8 сентября.