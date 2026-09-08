Генпродюсер телеканалу "Ми—Україна" про наслідки удару РФ

Люди у зруйнованій будівлі телеканалу "Ми—Україна". Фото: Суспільне

Внаслідок прямого влучання російського ударного безпілотника суттєвих руйнувань зазнала будівля українського телеканалу "Ми — Україна". Генеральний продюсер медіаресурсу Юрій Сугак заявив, що в результаті цієї атаки отримали травми різного ступеня тяжкості шестеро співробітників компанії. Наразі робота телеканалу повністю призупинена, а керівництво спільно з медиками та екстреними службами організувало надання невідкладної психологічної допомоги постраждалим журналістам та технічному персоналу.

Про це генеральний продюсер телеканалу Юрій Сугак повідомив у ефірі Вечір.LIVE.

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Повторний обстріл

Як розповів Юрій Сугак, це вже друге за останні тижні влучання ворожих засобів ураження безпосередньо у будівлю цього медіахолдингу. Під час попереднього обстрілу, який відбувся 22 серпня, у приміщеннях вилетіли вікна, вибило двері та частково пошкодило внутрішні перегородки.

Проте сьогоднішній приліт виявився значно потужнішим. Дрон поцілив прямо в робоче крило будівлі та вщент спопелив ньюзрум, де зазвичай перебували творчі команди, а також кабінет самого генерального продюсера.

"Це було пряме влучання ударного дрона. Нам просто пощастило — люди народилися в сорочках. Перекриття сходового прольоту нас захистило", — наголосив Юрій Сугак.

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Також він розповів, що його робочий кабінет теж повністю знищено.

Шестеро працівників телеканалу постраждалі, їхні поранення легкі або середньої тяжкості, усім надали необхідну медичну допомогу.

Керівництво каналу зізнається, що пережити масштаб та наслідки побаченого руйнування всім присутнім на зміні людям було психологічно вкрай важко.

"Коли вибух такої сили, коли люди просто працюють, нікого не чіпають — це важко передати", — резюмував генеральний продюсер.

Як писали Новини.LIVE раніше, мер Києва Віталій Кличко вдень 8 вересня повідомив про зростання кількості жертв обстрілу до п'яти, а поранених громадян до двадцяти трьох осіб. Це трапилось внаслідок падіння уламків та влучаннь у Солом'янському, Голосіївському та інших районах столиці.

Також ми повідомляли, що на теракт відреагував президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що атака на медіа та журналістів має отримати реакцію Європи й світу. До того ж, чергову атаку на українських журналістів було здійснено у Міжнародний день солідарності журналістів, який щороку відзначають 8 вересня.