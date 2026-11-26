Спасатели в Киеве. Фото: ГСЧС Киева

В ночь на 26 ноября семь человек получили ранения в результате российской атаки на Деснянский район Киева. Еще четверых, в том числе двух детей, пришлось эвакуировать. В результате попаданий на двух участках вспыхнули пожары, зафиксировано разрушение нежилых зданий.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киева, передает Новини.LIVE.

Реклама

Последствия российского обстрела Киева 26 ноября

Семь человек получили ранения в результате ночного обстрела Деснянского района Киева со стороны российских войск. Все пострадавшие уже переданы медикам для оказания необходимой помощи.

Горит автомобиль. Фото: ГСЧС Киева

Помимо раненых, с мест происшествий эвакуировали ещё четырёх человек, среди которых двое детей. Вражеские попадания зафиксировали сразу в двух точках в пределах района.

Последствия обстрела в Киеве 26 ноября. Фото: ГСЧС Киева

По одному из адресов удар привёл к разрушению нежилых зданий и масштабному пожару. На другом участке также загорелись нежилые сооружения, где зафиксированы повреждения конструкций.

Читайте также:

Спасатели проводят работы на месте атаки. Фото: ГСЧС Киева

На данный момент все пожары, возникшие в столице в результате ночной российской атаки, полностью ликвидированы.

Новини.LIVE сообщали, что вечером в среду, 25 ноября, российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. Воздушную тревогу в столице объявили в 22:44, а уже через минуту военные предупредили об угрозе баллистического ракетного удара и движении скоростной цели в направлении города. В 23:36 в небе зафиксировали баллистические ракеты, после чего в Киеве раздались взрывы. Тогда выяснилось, что в результате атаки в Деснянском районе столицы повреждены два здания и торговый центр.