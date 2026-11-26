Рятувальники в Києві. Фото: ДСНС Києва

У ніч проти 26 листопада семеро людей дістали поранення внаслідок російської атаки на Деснянський район Києва. Ще чотирьох, зокрема двох дітей, довелося евакуювати. Через влучання на двох локаціях спалахнули пожежі, зафіксовано руйнування нежитлових будівель.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Києва, передає Новини.LIVE.

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Наслідки російської атаки по Києву 26 листопада

Семеро людей зазнали поранень через нічний обстріл Деснянського району Києва з боку російських військ. Усіх постраждалих уже передали медикам для надання необхідної допомоги.

Горить автівка. Фото: ДСНС Києва

Окрім травмованих, із місць подій евакуювали ще чотирьох осіб, серед яких двоє дітей. Ворожі влучання зафіксували одразу на двох локаціях у межах району.

Наслідки обстрілу в Києві 26 листопада. Фото: ДСНС Києва

За однією з адрес удар призвів до руйнування нежитлових будівель та масштабної пожежі. На іншій ділянці також спалахнули нежитлові споруди, де зафіксовано пошкодження конструкцій.

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Наразі всі пожежі, що виникли в столиці внаслідок нічної російської атаки, повністю ліквідовані.

Новини.LIVE повідомляли, що увечері в середу, 25 листопада, російські війська атакували Київ балістичними ракетами. Повітряну тривогу у столиці оголосили о 22:44, а вже за хвилину військові попередили про загрозу балістики та рух швидкісної цілі в напрямку міста. О 23:36 у небі зафіксували балістичні ракети, після чого в Києві пролунали вибухи. Тоді з'ясувалося, що внаслідок атаки в Деснянському районі столиці пошкоджено дві будівлі та торговельний центр.