Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: facebook.com/DSNSKyiv

Поздно вечером в среду, 25 ноября, в Киеве раздались взрывы. Столица оказалась под атакой баллистических ракет.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

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Последствия атаки на Киев вечером 25 ноября

В Десянском районе ракета попала в здание на территории промышленной зоны. На место удара направляются экстренные службы.

ОБНОВЛЕНО В 23:14: В Деснянском районе, по предварительным данным, произошло попадание в еще одно нежилое здание. Там есть разрушения и могут быть пострадавшие. На место выехали спасатели, медики и правоохранители.

ОБНОВЛЕНО В 23:22: Также в Деснянском районе произошло попадание в торговый центр.

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ОБНОВЛЕНО В 23:28: В результате атаки пострадал один человек — его госпитализировали.

Скриншот сообщений t.me/vitaliy_klitschko

ОБНОВЛЕНО В 23:39: Количество пострадавших в столице возросло до трех человек. Двух потерпевших госпитализировали. Один раненый находится в тяжелом состоянии.

Воздушную тревогу в столице объявили в 22:44. В 22:45 Воздушные Силы ВС Украины сообщили, что на Киев летит скоростная цель, а в 22:45 предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

Скриншот сообщений t.me/kpszsu

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на исполняющего обязанности городского головы Белой Церкви Владимира Вовкотруба и ГСЧС Киевской области сообщал о последствиях удара РФ по Белоцерковскому району ночью 25 ноября. Получили повреждения гипермаркет "Эпицентр", отделение Новой почты, предприятие и два грузовика. Один человек погиб.

Также мы со ссылкой на начальника Киевской ОВА Тимура Ткаченко писали, что жертвой атаки РФ на Белоцерковский район Киевской области в ночь на 25 ноября стал мужчина 1974 года рождения. В результате обстрела загорелась автостоянка. Пожар потушили спасатели.