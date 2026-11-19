Владимирский собор в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 19 ноября, в результате российской атаки беспилотников на Киев повреждения получили Владимирский собор и здание посольства Австрии, расположенное напротив храма. В соборе выбило несколько окон, а в дипломатическом учреждении, помимо разбитых стекол, поврежден фасад здания.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Анна Сирик с места происшествия.

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Поврежденные автомобили. Фото: Новини.LIVE

Повреждения во Владимирском соборе и посольстве Австрии

После российской атаки во Владимирском соборе в центре Киева обнаружили несколько выбитых окон.

В результате обстрела были выбиты стекла, а также повреждены фасад и ворота возле собора.

От российского удара также пострадало здание австрийского дипломатического представительства, расположенное напротив собора.

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Посольство Австрии пострадало от обстрела. Фото: Новини.LIVE

Улица возле посольства Австрии. Фото: Новини.LIVE

По информации с места происшествия, в посольстве поврежден фасад и выбиты окна.

Также пострадали автомобили, которые находились поблизости от зданий.

Поврежденный автомобиль. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что информации о пострадавших в этих двух зданиях пока нет.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что эксперт по градостроительству Виктор Глеба рассказал о состоянии Северного моста в Киеве после российского обстрела 16 ноября. По его словам, главная опорная конструкция не получила критических повреждений, а пилон не отклонился от вертикального положения.

Также Новини.LIVE писал, что 18 ноября российский беспилотник атаковал село Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области. В результате удара разрушены два частных дома и пострадали четыре человека, среди которых есть ребенок.