Володимирський собор у Києві. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 19 листопада, внаслідок російської атаки безпілотників на Київ пошкоджень зазнали Володимирський собор і будівля посольства Австрії, розташована навпроти храму. У соборі вибило кілька вікон, а в дипломатичній установі, крім розбитого скла, пошкоджено фасад будівлі.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик із місця події.

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Пошкоджені автомобілі. Фото: Новини.LIVE

Пошкодження у Володимирському соборі та в посольстві Австрії

Після російської атаки у Володимирському соборі в центрі Києва виявили кілька вибитих вікон.

У результаті обстрілу були вибиті шибки та пошкоджені фасад і ворота біля собору.

Від російського удару також постраждала будівля австрійського дипломатичного представництва, розташована навпроти собору.

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Вулиця біля посольства Австрії. Фото: Новини.LIVE

За інформацією з місця події, у посольстві пошкоджено фасад та вибито вікна.

Також постраждали автомобілі, які були поблизу будівель.

Пошкоджений автомобіль. Фото: Новини.LIVE

Зазначимо, що інформації про постраждалих у цих двох будівлях наразі немає.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що експерт із містобудування Віктор Глеба розповів про стан Північного мосту в Києві після російського обстрілу 16 листопада. За його словами, головна опорна конструкція не зазнала критичних пошкоджень, а пілон не відхилився від вертикального положення.

Також Новини.LIVE писав, що 18 листопада російський безпілотник атакував село Нові Петрівці Вишгородського району Київщини. Унаслідок удару зруйновано два приватні будинки та постраждали четверо людей, серед яких є дитина.