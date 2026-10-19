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Главная Киев Россия атаковала Киевщину ракетами и дронами: последствия

Россия атаковала Киевщину ракетами и дронами: последствия

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19 октября 2026 09:46
Атака на Киевскую область 19 октября: шесть раненых и трое пропавших без вести ГСЧС Киева
Спасатели ГСЧС на месте пожара. Фото: ГСЧС Киева

В ночь на понедельник, 19 октября, ВС РФ нанесли массированный комбинированный удар по Киевской области баллистическими и крылатыми ракетами, а также ударными беспилотниками. В результате атаки в Ирпене пострадали шесть человек, среди которых трое детей, еще три человека считаются пропавшими без вести, а в Бучанском и Вышгородском районах зафиксированы повреждения жилых домов, автомобилей и других объектов.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на начальника Киевской областной военной администрации Тимура Ткаченко.

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Тимур Ткаченко
Тимур Ткаченко. Фото: facebook.com/timurtkachenko

Последствия российской атаки на Киевскую область

По информации Ткаченко, больше всего пострадал Бучанский район. В Ирпене в результате российского обстрела травмированы шесть человек, в том числе трое детей. При этом еще три человека пропали без вести. Сейчас продолжаются поисковые работы.

В Бучанском районе повреждены 11 частных жилых домов, шесть автомобилей, производственное и складское помещения, а также учебное заведение. В многоквартирных домах выбиты окна.

В Вышгородском районе зафиксированы повреждения частного дома, пяти автомобилей и объекта инфраструктуры.

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На местах попаданий и повреждений работают экстренные и коммунальные службы. Специалисты ликвидируют последствия российской атаки и оказывают помощь пострадавшим.

Местные власти призвали жителей области не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях во время угрозы новых обстрелов.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что российский удар баллистической ракетой по Киеву снова произошел без заблаговременного предупреждения. По данным СМИ, сигнал воздушной тревоги прозвучал уже после взрыва в столице. Мониторинговые ресурсы объяснили это сложностью своевременного обнаружения пусков баллистических ракет.

Также Новини.LIVE писал, что после российских ударов в Киеве временно закрыли станции метро.

Киев пожар Киевская область обстрелы Тимур Ткаченко
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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