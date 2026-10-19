Рятувальники ДСНС на пожежі. Фото: ДСНС Києва

У ніч проти понеділка, 19 жовтня, ЗС РФ завдали масованого комбінованого удару по Київській області балістичними та крилатими ракетами, а також ударними безпілотниками. Внаслідок атаки в Ірпені постраждали шестеро людей, серед яких троє дітей, ще троє осіб вважаються зниклими безвісти, а в Бучанському та Вишгородському районах зафіксовано пошкодження житлових будинків, автомобілів та інших об'єктів.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на начальника Київської обласної військової адміністрації Тимура Ткаченка.

Реклама

Тимур Ткаченко. Фото: facebook.com/timurtkachenko

Наслідки російської атаки на Київщину

За інформацією Ткаченка, найбільше постраждав Бучанський район. В Ірпені внаслідок російського обстрілу травмовано шістьох людей, зокрема трьох дітей. При цьому ще троє людей зникли безвісти. Наразі тривають пошукові роботи.

У Бучанському районі пошкоджено 11 приватних житлових будинків, шість автомобілів, виробниче та складське приміщення, а також заклад освіти. У багатоквартирних будинках вибито вікна.

У Вишгородському районі зафіксовано пошкодження приватного будинку, п'яти автомобілів та об'єкта інфраструктури.

Читайте також:

На місцях влучань і пошкоджень працюють екстрені та комунальні служби. Фахівці ліквідовують наслідки російської атаки та надають допомогу постраждалим.

Місцева влада закликала жителів області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях під час загрози нових обстрілів.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що російський удар балістичною ракетою по Києву знову стався без завчасного попередження. За даними ЗМІ, сигнал повітряної тривоги пролунав уже після вибуху в столиці. Моніторингові ресурси пояснили це складністю своєчасного виявлення пусків балістики.

Також Новини.LIVE писав, що після російських ударів у Києві тимчасово закрили станції метро.