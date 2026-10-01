Россия пытается отключить электричество на левом берегу Киева: ТЭЦ-5 под ударом

Спасатель ГСЧС в Киеве. Фото: ГСЧС Киева

Россия пытается лишить левый берег Киева стабильного электроснабжения, нанеся удар пятью ракетами по Дарницкой ТЭЦ-5. Как сообщил эксперт Станислав Игнатьев, на объекте погиб водитель грузовика. Вместе с тем графики отключений пока не вводятся для всех жителей столицы.

Об этом Станислав Игнатьев заявил в программе "Київський час".

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Причины введения графиков отключения света в Киеве

Диспетчерские службы "Укрэнерго" начали применять экстренные графики ограничений в Киеве, направив первую волну отключений исключительно на коммерческий сектор. Такое решение было принято, чтобы избежать панических настроений среди бытовых потребителей и сохранить стабильность в жилых кварталах столицы. По словам энергетического эксперта Станислава Игнатьева, под отключение попали преимущественно те предприятия, которые имеют собственные резервные мощности.

«Чтобы у жителей нашего района не возникло паники, диспетчеры «Укрэнерго» принимают решение, в первую очередь, ограничивать бизнес. В первую очередь ограничивается крупный бизнес, например, такой, как «Эпицентр», — отметил специалист.

Он добавил, что многие столичные торговые комплексы оснащены газопоршневыми установками или другими источниками питания, поэтому способны работать в автономном режиме.

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Причиной введенных ограничений стала прямая российская атака пятью ракетами по Дарницкой ТЭЦ-5. Противник стремится отрезать от сети левобережье Киева, которое является одним из крупнейших городских массивов.

"Самое важное в данной ситуации то, что враг сегодня уже в третий раз пытается перерезать линию электропередачи, проходящую над Днепром от подстанции Дарницкой ТЭЦ, но фактически это сейчас транзитная подстанция", — сообщил Игнатьев.

Эксперт пояснил, что Дарницкая ТЭЦ в настоящее время не производит объемов энергии, необходимых для снабжения собственного Дарницкого и соседнего Голосеевского районов, а работает именно как транзитный узел.

Несмотря на принятые меры по усилению пассивной защиты, передача тока продолжается, поэтому агрессор сосредоточился на физическом уничтожении воздушной ЛЭП. У района есть резервные источники электроэнергии на собственной территории и в соседнем районе Киевской области, однако даже они не гарантируют полного отсутствия аварийных отключений.

Также Станислав Игнатьев подтвердил, что ракетный налёт на ТЭЦ-5 привёл к трагическим последствиям. Непосредственно во время воздушной тревоги на территории станции погиб водитель грузовика.

Вражеская атака затронула не только теплоэлектроцентраль, но и распределительную сеть системного оператора. В пределах Киева и области зафиксированы повреждения оборудования на ряде подстанций "Укрэнерго", хотя критические узлы остались целыми.

Новини.LIVE сообщали, что оптимистичные отчеты киевских властей о 72-процентной готовности к холодам на самом деле обусловлены советской газовой инфраструктурой, а не реальными достижениями чиновников. Как пояснил в эфире Ранок.LIVE заместитель директора Ассоциации энергетических ресурсов, зимой наиболее уязвимыми к отключениям окажутся жители столичных высоток, чьи квартиры расположены выше десятого этажа.

Состояние энергосистемы дополнительно ухудшают непрекращающиеся вражеские атаки. В частности, 30 сентября Россия нанесла удар по генерирующим мощностям Трипольской ТЭС. В компании "Центрэнерго" отмечают, что подробную экспертизу повреждений смогут провести только тогда, когда это позволят условия безопасности.

В то же время из-за насущной необходимости отремонтировать поврежденные подстанции и магистральные линии Киевская область временно вынуждена вернуться к более жестким лимитам потребления. По словам эксперта Станислава Игнатьева в эфире "Київський час", плановые графики отключений света в столице и области будут действовать как минимум в течение ближайших двух суток.