Росія намагається знеструмити лівий берег Києва: ТЕЦ-5 під ударом

Рятувальник ДСНС в Києві. Фото: ДСНС Києва

Росія намагається позбавити лівий берег Києва стабільного електроживлення, атакувавши п'ятьма ракетами Дарницьку ТЕЦ-5. Як повідомив експерт Станіслав Ігнатьєв, на об'єкті загинув водій вантажівки. Разом з тим, графіки відключення наразі не вводяться для всіх мешкнаців столиці.

Про це Станіслав Ігнатьєв заявив в програмі "Київський час".

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Причини появи графіків відключення світла в Києві

Диспетчерські служби "Укренерго" розпочали застосування екстрених графіків обмежень у Києві, спрямувавши першу хвилю знеструмлень виключно на комерційний сектор. Таке рішення ухвалили, аби уникнути панічних настроїв серед побутових споживачів та зберегти стабільність у житлових кварталах столиці. За словами енергетичного експерта Станіслава Ігнатьєва, під вимкнення потрапили переважно ті підприємства, які мають власні резервні потужності.

"Для того, щоб у наших мешканців району не було паніки, диспетчери Укренерго приймають рішення, в першу чергу, обмежувати бізнес. В першу чергу, обмежується великий бізнес, наприклад, такий, як епіцентр", — зазначив фахівець.

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Він додав, що чимало столичних торгівельних комплексів забезпечені газопоршневими установками чи іншими джерелами живлення, тому здатні працювати в автономному режимі.

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Причиною запроваджених обмежень стала пряма російська атака п'ятьма ракетами по Дарницькій ТЕЦ-5. Противник прагне відрізати від мережі лівобережжя Києва, який є одним з найбільших міських масивів.

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"Найважливіша ситуація, це те, що ворог намагається сьогодні вже втретє перебити лінію електропередач, яка є над Дніпром від підстанції Дарницької ТЕЦ, але фактично це транзитна зараз підстанція", — повідомив Ігнатьєв.

Експерт пояснив, що Дарницька ТЕЦ наразі не виробляє обсягів енергії, необхідних для живлення власного Дарницького та сусіднього Голосіївського районів, а працює саме як транзитний вузол.

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Попри виконані заходи з посилення пасивного захисту, передача струму триває, тому агресор зосередився на фізичному знищенні повітряної ЛЕП. Район має резервні джерела електрики на власній території та в сусідньому районі Київщини, проте навіть вони не гарантують повної відсутності аварійних вимкнень.

Також Станіслав Ігнатьєв підтвердив, що ракетний наліт на ТЕЦ-5 призвів до трагічних наслідків. Безпосередньо під час повітряної тривоги на території станції загинув водій вантажівки.

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Ворожа атака торкнулася не лише теплоелектроцентралі, а й розподільчої мережі системного оператора. У межах Києва та області зафіксовано пошкодження обладнання на низці підстанцій "Укренерго", хоча критичні вузли залишилися цілими.

Новини.LIVE інформували, що оптимістичні звіти київської влади про 72-відсоткову підготовку до холодів насправді обумовлені через радянську газову інфраструктуру, а не на реальні досягнення посадовців. Як пояснив в ефірі Ранок.LIVE заступник директора Асоціації енергетичних ресурсів, взимку найуразливішими до відключень виявляться мешканці столичних висоток, чиї оселі розташовані вище десятого поверху.

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Стан енергосистеми додатково погіршують безперервні ворожі атаки. Зокрема, 30 вересня Росія завдала удару по генераційних потужностях Трипільської ТЕС. У компанії "Центренерго" зазначають, що детальну експертизу пошкоджень зможуть провести лише тоді, коли дозволять безпекові умови.

Водночас через нагальну потребу полагодити розбиті підстанції та магістральні лінії, Київщина тимчасово змушена повернутися до жорсткіших лімітів споживання. За словами експерта Станіслава Ігнатьєва в ефірі "Київського часу", планові графіки відключень світла у столиці та області діятимуть щонайменше протягом найближчих двох діб.