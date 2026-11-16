Южный мост после российского удара. Фото иллюстративное: кадр из видео

Поздно вечером в понедельник, 16 ноября, российские военные нанесли удар по Киеву. По предварительной информации, удары пришлись на два путепровода. Речь идет о Северном и Южном мостах.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

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Что известно об обстреле Киева поздно вечером 16 ноября

Воздушную тревогу в Киеве объявили в 23:26. По состоянию на 23:51 она продолжается. В 23:27 Воздушные Силы ВС Украины сообщили, что на столицу летит баллистическая ракета. В 23:29 зафиксировали еще ракеты в направлении Киева.

Скриншот сообщения t.me/kpszsu

В 23:34 мэр Киева Виталий Кличко отметил, что город оказался под атакой баллистики. Он сообщил о работе ПВО и призвал людей находиться в укрытиях.

Скриншот сообщений t.me/vitaliy_klitschko

ОБНОВЛЕНО В 00:15 16 НОЯБРЯ: В результате атаки получили повреждения системы критической инфраструктуры. В некоторых районах столицы возникли перебои с водо- и теплоснабжением.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Киевщины сообщал, что 15 ноября россияне нанесли повторный удар по предприятию в Вышгородском районе. Под обстрелом оказался склад промышленного предприятия. Пострадал 86-летний местный житель.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию писал, что в течение 14 ноября РФ атаковала пять районов Киевской области. Получили повреждения частные дома, объекты гражданской инфраструктуры, склады и автомобили. Один человек травмировался.