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Главная Киев РФ нанесла удар по Киеву: вспыхнул пожар

РФ нанесла удар по Киеву: вспыхнул пожар

Ua ru
4 октября 2026 02:59
В ночь на 4 октября 2026 года РФ обстреляла Киев
Спасатель тушит пожар. Фото илюстративное: ГСЧС Киевщины

В ночь на воскресенье, 4 октября, российские военные атаковали Киев. В Десянском районе упали обломки. На территории нежилого здания произошло возгорание.

Об этом со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию сообщает Новини.LIVE.

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Уночі 4 жовтня 2026 року РФ обстріляла Київ
Скриншот сообщения Киевской городской военной администрации

Что известно об обстреле Киева ночью 4 октября

Воздушная тревога желтого уровня в столице длилась с 00:51 до 00:56. В 00:51 Воздушные Силы ВС предупредили, что над Киевским водохранилищем находится реактивный БпЛА, летящий в направлении Вышгорода или Киева. В 00:52 военные сообщили, что беспилотник направляется на Троещину.

Обстріл Києва вночі 4 жовтня 2026 року
Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко сообщал, что 3 октября россияне нанесли удары по Северному мосту в Киеве. Два человека получили ранения. Один пострадавший был госпитализирован.

Также Новини.LIVE со ссылкой на мэра Виталия Кличко писал об ударе по Южному мосту в Киеве. Атака произошла 2 октября. Переправу закрыли для движения автомобильного транспорта и метро.

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Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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