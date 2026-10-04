В ночь на 4 октября 2026 года РФ обстреляла Киев

Спасатель тушит пожар. Фото илюстративное: ГСЧС Киевщины

В ночь на воскресенье, 4 октября, российские военные атаковали Киев. В Десянском районе упали обломки. На территории нежилого здания произошло возгорание.

Об этом со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию сообщает Новини.LIVE.

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Скриншот сообщения Киевской городской военной администрации

Что известно об обстреле Киева ночью 4 октября

Воздушная тревога желтого уровня в столице длилась с 00:51 до 00:56. В 00:51 Воздушные Силы ВС предупредили, что над Киевским водохранилищем находится реактивный БпЛА, летящий в направлении Вышгорода или Киева. В 00:52 военные сообщили, что беспилотник направляется на Троещину.

Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко сообщал, что 3 октября россияне нанесли удары по Северному мосту в Киеве. Два человека получили ранения. Один пострадавший был госпитализирован.

Также Новини.LIVE со ссылкой на мэра Виталия Кличко писал об ударе по Южному мосту в Киеве. Атака произошла 2 октября. Переправу закрыли для движения автомобильного транспорта и метро.