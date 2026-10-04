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Головна Київ РФ завдала удару по Києву спалахнула пожежа

РФ завдала удару по Києву спалахнула пожежа

Ua
4 жовтня 2026 02:59
У ніч проти 4 жовтня 2026 року РФ обстріляла Києв
Термінова новина

У ніч проти неділі, 4 жовтня, російські військові атакували Київ. У Десянському районі впали уламки. Сталося займання на території нежитлової будівлі.

Про це з посиланням на Київську міську військову адміністрацію передає Новини.LIVE.

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Що відомо про обстріл Києва вночі 4 жовтня

Повітряна тривога жовтого рівня у столиці тривала від 00:51 до 00:56. О 00:51 Повітряні Сили ЗС попередили, що над Київським водосховищем перебуває реактивний БпЛА, який летить у напрямку Вишгорода або Києва. О 00:52 військові зазначили, що безпілотник прямує на Троєщину.

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Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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