Атака РФ на Троещине: в Киеве показали последствия удара по многоэтажному дому

Разрушенный дом. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

В Деснянском районе Киева показали последствия российского удара по многоэтажному дому, в который попал ударный беспилотник. В результате удара сгорел офис детского журнала, а взрывная волна повредила квартиры и автомобили.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн с места событий.

Российская атака на Троещину

Российский удар пришелся на 25-этажный жилой дом на улице Закревского. После попадания беспилотника на верхних этажах вспыхнул масштабный пожар.

Наибольшие разрушения понес офис детского журнала "Ясное Солнышко". Огонь почти полностью уничтожил помещение — сгорели техника, мебель и печатная продукция.

В квартирах на нижних этажах взрывная волна выбила окна. Также осколки стекла и бетона повредили автомобили, припаркованные возле дома.

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На месте продолжаются работы по ликвидации последствий российской атаки.

Состояние дома после атаки РФ. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

Вид из разрушенного дома. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

Часть поврежденного дома. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

Осколки стекла и бетона. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

Последствия атаки РФ по Киеву. Фото: Александр Саюн/Новини.LIVE

Новини.LIVE сообщали, что днем 8 июля российские войска нанесли удар по Киеву с помощью беспилотников. Пострадал Деснянский район, в результате атаки в столице погибли три человека.

Новини.LIVE писали, что, по словам мэра, после попадания на верхних этажах вспыхнул пожар. Во время обследования здания спасатели эвакуировали раненого ребенка и передали его медикам.