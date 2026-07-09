Атака РФ на Троєщині: у Києві показали наслідки удару по багатоповерхівці

РФ вдарила по багатоповерхівці на Троєщині: фото
У Деснянському районі Києва показали наслідки російської атаки на багатоповерхівку, куди влучив ударний безпілотник. Унаслідок удару вигорів офіс дитячого журналу, а вибухова хвиля пошкодила квартири та автомобілі.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн із місця події.
Російська атака по Троєщині
Російський удар припав по 25-поверховому житловому будинку на вулиці Закревського. Після влучання безпілотника на верхніх поверхах спалахнула масштабна пожежа.
Найбільших руйнувань зазнав офіс дитячого журналу "Ясне Сонечко". Вогонь майже повністю знищив приміщення — вигоріли техніка, меблі та друкована продукція.
У квартирах на нижніх поверхах вибуховою хвилею повибивало вікна. Також уламки скла та бетону пошкодили автомобілі, припарковані біля будинку.
На місці тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки.
Новини.LIVE повідомляли, що вдень 8 липня російські війська завдали удару по Києву за допомогою безпілотників. Постраждав Деснянський район, унаслідок атаки в столиці загинули троє людей.
Новини.LIVE інформували, міський голова повідомив, що після влучання на верхніх поверхах спалахнула пожежа. Під час обстеження будинку рятувальники евакуювали поранену дитину та передали її медикам.