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Головна Україна Архів Київ РФ вдарила по багатоповерхівці на Троєщині: фото

РФ вдарила по багатоповерхівці на Троєщині: фото

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2026 13:46
Атака РФ на Троєщині: у Києві показали наслідки удару по багатоповерхівці
Зруйнований будинок. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE

У Деснянському районі Києва показали наслідки російської атаки на багатоповерхівку, куди влучив ударний безпілотник. Унаслідок удару вигорів офіс дитячого журналу, а вибухова хвиля пошкодила квартири та автомобілі.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн із місця події.

Російська атака по Троєщині

Російський удар припав по 25-поверховому житловому будинку на вулиці Закревського. Після влучання безпілотника на верхніх поверхах спалахнула масштабна пожежа.

Найбільших руйнувань зазнав офіс дитячого журналу "Ясне Сонечко". Вогонь майже повністю знищив приміщення — вигоріли техніка, меблі та друкована продукція.

У квартирах на нижніх поверхах вибуховою хвилею повибивало вікна. Також уламки скла та бетону пошкодили автомобілі, припарковані біля будинку.

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На місці тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки.

РФ вдарила по багатоповерхівці на Троєщині: фото - фото 1
Стан будинку після атаки РФ. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE
РФ вдарила по багатоповерхівці на Троєщині: фото - фото 3
Вид із зруйнованого будинку. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE
РФ вдарила по багатоповерхівці на Троєщині: фото - фото 1
Частина пошкодженого будинку. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE
РФ вдарила по багатоповерхівці на Троєщині: фото - фото 2
Уламки скла і бетону. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE
РФ вдарила по багатоповерхівці на Троєщині: фото - фото 4
Наслідки атаки РФ по Києву. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE

Новини.LIVE повідомляли, що вдень 8 липня російські війська завдали удару по Києву за допомогою безпілотників. Постраждав Деснянський район, унаслідок атаки в столиці загинули троє людей.

Новини.LIVE інформували, міський голова повідомив, що після влучання на верхніх поверхах спалахнула пожежа. Під час обстеження будинку рятувальники евакуювали поранену дитину та передали її медикам.

Київ війна в Україні атака Росії на Україну
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна
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