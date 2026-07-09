Атака РФ на Троєщині: у Києві показали наслідки удару по багатоповерхівці

Зруйнований будинок. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE

У Деснянському районі Києва показали наслідки російської атаки на багатоповерхівку, куди влучив ударний безпілотник. Унаслідок удару вигорів офіс дитячого журналу, а вибухова хвиля пошкодила квартири та автомобілі.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн із місця події.

Російська атака по Троєщині

Російський удар припав по 25-поверховому житловому будинку на вулиці Закревського. Після влучання безпілотника на верхніх поверхах спалахнула масштабна пожежа.

Найбільших руйнувань зазнав офіс дитячого журналу "Ясне Сонечко". Вогонь майже повністю знищив приміщення — вигоріли техніка, меблі та друкована продукція.

У квартирах на нижніх поверхах вибуховою хвилею повибивало вікна. Також уламки скла та бетону пошкодили автомобілі, припарковані біля будинку.

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Стан будинку після атаки РФ. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE

Вид із зруйнованого будинку. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE

Частина пошкодженого будинку. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE

Уламки скла і бетону. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE

Наслідки атаки РФ по Києву. Фото: Олександр Саюн/Новини.LIVE

Новини.LIVE повідомляли, що вдень 8 липня російські війська завдали удару по Києву за допомогою безпілотників. Постраждав Деснянський район, унаслідок атаки в столиці загинули троє людей.

Новини.LIVE інформували, міський голова повідомив, що після влучання на верхніх поверхах спалахнула пожежа. Під час обстеження будинку рятувальники евакуювали поранену дитину та передали її медикам.