Россия наносит удары дронами по различным районам Киева: число жертв возросло

Последствия удара по Киеву 8 сентября. Фото ГСЧС Киева

В течение дня 8 сентября российские войска продолжают массированные атаки на различные районы Киева с помощью ударных дронов. Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что число жертв в результате вражеских ударов по жилым районам и промышленной инфраструктуре города возросло до 5 человек. В настоящее время на местах многочисленных попаданий и возгораний непрерывно работают экстренные службы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение мэра Киева Виталия Кличко.

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Масштабные разрушения в Киеве

Вражеские беспилотники нанесли удары по объектам сразу в нескольких районах столицы, вызвав масштабные разрушения и сильные пожары.

В Голосеевском районе зафиксированы повторные попадания в складские здания с возгоранием крыши, а в Соломенском районе падение БПЛА привело к уничтожению другого промышленного сооружения и гибели людей.

Сообщение мэра Киева Виталия Кличко. Фото: скриншот

"В Соломенском районе в результате попадания в складское помещение погибли два человека. Число погибших за 8 сентября в столице возросло до 5 человек", — сообщил мэр.

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По данным городских властей, травмы различной степени тяжести получили не менее двадцати трех человек, причем четырнадцать раненых в настоящее время находятся в стационарах киевских больниц. Медики оценивают состояние троих госпитализированных граждан как крайне тяжелое, а бригады скорой помощи продолжают выезжать на новые вызовы, в частности в Дарницкий район столицы.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, взрывы в Киеве раздавались всю ночь и утром 8 сентября. Основной удар пришелся на Соломенский район Киева. Его жители пытаются прийти в себя после ночной серии российских ударов.

Кроме того, в Соломенском районе уничтожен супермаркет VARUS. В результате обстрела часть здания магазина фактически разрушена. На территории вокруг супермаркета разбросаны обломки конструкций и стекла.