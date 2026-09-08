Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыLifeМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев РФ наносит удары дронами по районам Киева: число жертв возросло

РФ наносит удары дронами по районам Киева: число жертв возросло

Ua ru
8 сентября 2026 18:16
Россия наносит удары дронами по различным районам Киева: число жертв возросло
Последствия удара по Киеву 8 сентября. Фото ГСЧС Киева

В течение дня 8 сентября российские войска продолжают массированные атаки на различные районы Киева с помощью ударных дронов. Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что число жертв в результате вражеских ударов по жилым районам и промышленной инфраструктуре города возросло до 5 человек. В настоящее время на местах многочисленных попаданий и возгораний непрерывно работают экстренные службы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение мэра Киева Виталия Кличко.

Реклама

Масштабные разрушения в Киеве

Вражеские беспилотники нанесли удары по объектам сразу в нескольких районах столицы, вызвав масштабные разрушения и сильные пожары.

В Голосеевском районе зафиксированы повторные попадания в складские здания с возгоранием крыши, а в Соломенском районе падение БПЛА привело к уничтожению другого промышленного сооружения и гибели людей.

Россия наносит удары дронами по различным районам Киева: число жертв возросло - фото 1
Сообщение мэра Киева Виталия Кличко. Фото: скриншот

"В Соломенском районе в результате попадания в складское помещение погибли два человека. Число погибших за 8 сентября в столице возросло до 5 человек", — сообщил мэр.

Читайте также:

По данным городских властей, травмы различной степени тяжести получили не менее двадцати трех человек, причем четырнадцать раненых в настоящее время находятся в стационарах киевских больниц. Медики оценивают состояние троих госпитализированных граждан как крайне тяжелое, а бригады скорой помощи продолжают выезжать на новые вызовы, в частности в Дарницкий район столицы.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, взрывы в Киеве раздавались всю ночь и утром 8 сентября. Основной удар пришелся на Соломенский район Киева. Его жители пытаются прийти в себя после ночной серии российских ударов.

Кроме того, в Соломенском районе уничтожен супермаркет VARUS. В результате обстрела часть здания магазина фактически разрушена. На территории вокруг супермаркета разбросаны обломки конструкций и стекла.

Виталий Кличко Киев обстрелы война в Украине погибшие разрушения
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации