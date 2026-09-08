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Головна Київ РФ б'є дронами по різним районам Києва: кількість жертв збільшилася

РФ б'є дронами по різним районам Києва: кількість жертв збільшилася

Ua ru
8 вересня 2026 18:16
РФ б'є дронами по різним районам Києва: кількість жертв збільшилася
Наслідки удару по Києву 8 вересня. Фото ДСНС Києва

Російські війська протягом дня 8 вересня продовжують масовано атакувати різні райони Києва за допомогою ударних дронів. Мер столиці Віталій Кличко заявив, що кількість жертв внаслідок ворожих влучань у житлові масиви та промислову інфраструктуру міста збільшилася до 5 людей. Наразі на місцях численних прильотів та загорянь безперервно працюють екстрені служби.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення мера Києва Віталія Кличка.

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Масштабні руйнування у Києві

Ворожі безпілотники поцілили по об'єктах одразу в кількох районах столиці, спричинивши масштабні руйнування та сильні пожежі.

У Голосіївському районі зафіксовано повторні влучання у складські будівлі із загорянням даху, а у Солом'янському районі падіння БпЛА призвело до знищення іншої промислової споруди та загибелі людей.

РФ б'є дронами по різним районам Києва: кількість жертв збільшилася - фото 1
Повідомлення мера Києва Віталія Кличка. Фото: скріншот

"У Солом'янському районі, внаслідок влучання в складське приміщення, загинули двоє людей. Кількість загиблих за 8 вересня зросла в столиці до 5 людей", — повідомив міський голова.

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За даними міської влади, травми різного ступеня тяжкості отримали щонайменше двадцять три людини, причому чотирнадцять поранених наразі перебувають у стаціонарах київських лікарень. Медики оцінюють стан трьох госпіталізованих громадян як вкрай важкий, а бригади швидкої допомоги продовжують виїжджати на нові виклики, зокрема у Дарницький район столиці.

Як писали Новини.LIVE раніше, вибухи в Києві лунали всю ніч та ранок 8 вересня. Головний удар припав на Солом’янський район Києва. Його мешканці намагаються оговтатися після нічної серії російських ударів.

Крім того, у Солом’янському районі знищено супермаркет VARUS. Внаслідок обстрілу частину будівлі магазину фактично зруйновано. На території навколо супермаркету розкидані уламки конструкцій та скла.

Віталій Кличко Київ обстріли війна в Україні загиблі руйнування
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов

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