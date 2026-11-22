Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: MNSKOB

Утром в воскресенье, 22 ноября, армия РФ нанесла удар по Вышгородскому району Киевщины. Получил повреждения пятиэтажный жилой дом. Возник пожар. На 1–5 этажах разрушились квартиры.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.

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Скриншот сообщения t.me/tkachenkotymur

Последствия обстрела Вышгородского района Киевщины утром 22 ноября

Спасатели эвакуируют жильцов поврежденного дома.

Также в результате атаки получило повреждения помещение магазина.

На местах обстрела работают спасатели, психологи и бригада скорой медицинской помощи. Информацию о погибших и пострадавших уточняют.

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