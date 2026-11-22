Россия обстреляла дом на Киевщине: разрушились пять этажей
Утром в воскресенье, 22 ноября, армия РФ нанесла удар по Вышгородскому району Киевщины. Получил повреждения пятиэтажный жилой дом. Возник пожар. На 1–5 этажах разрушились квартиры.
Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.
Последствия обстрела Вышгородского района Киевщины утром 22 ноября
Спасатели эвакуируют жильцов поврежденного дома.
Также в результате атаки получило повреждения помещение магазина.
На местах обстрела работают спасатели, психологи и бригада скорой медицинской помощи. Информацию о погибших и пострадавших уточняют.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко сообщал, что 21 ноября в двух районах столицы упали обломки. Пострадали два человека. Одного потерпевшего госпитализировали.
Также Новини.LIVE со ссылкой на мэра Кличко писал, что 20 ноября в результате обстрела получили повреждения три путепровода. Речь идет о Подольско-Воскресенском, Дарницком и Южном мостах. Из-за атаки возникли проблемы с транспортным сообщением между правым и левым берегами Киева.