Россия пытается спровоцировать гуманитарный кризис в Киеве: заявление Ягуна

Последствия российского удара по Киевской области. Фото: REUTERS/Валентин Огиренко

Российские войска пытаются парализовать жизнь в Киеве, систематически разрушая склады с продовольствием, фармацевтические предприятия и больницы. Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун предупреждает, что оккупанты могут попытаться повторить в столице сценарий гуманитарной катастрофы, который они устроили в Олешках.

Об этом Виктор Ягун заявил в эфире Ранок.LIVE.

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Сценарий тотального гуманитарного кризиса, который российские оккупанты искусственно создали на юге Украины, может угрожать и столице. Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун предположил, что враг рассматривает вариант полной парализации жизни в Киеве. В качестве примера он привел ситуацию во временно оккупированном городе в Херсонской области.

"Посмотрите, что они сделали с маленьким городом Олешки. Почему бы не устроить такой же кошмар, если не полный, в Киеве?" — подчеркнул эксперт.

Целенаправленное уничтожение инфраструктуры

Для достижения этой цели российская армия уже сейчас применяет тактику системного истощения города. Агрессор тщательно выбирает цели, регулярно обстреливая продовольственные склады вокруг столицы, нанося удары по медицинским учреждениям, детским садам и школам.

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По словам Ягуна, россияне пытаются уничтожить фармацевтическую отрасль и систему снабжения крупного города продуктами питания. Таким образом враг стремится искусственно создать острый дефицит не только еды, но и жизненно необходимых лекарств, делая условия проживания невыносимыми.

Главной целью таких террористических действий является намерение заставить значительную часть населения покинуть Киев. Россия рассчитывает спровоцировать новые масштабные волны переселенцев, которые будут вынуждены бежать в западные регионы Украины и страны Европы.

Генерал-майор запаса СБУ напомнил, что аналогичную стратегию Москва уже успешно применяла во время войны в Сирии.

"Они таким образом хотят вызвать, если не гуманитарный кризис, то, по крайней мере, попытаться вытеснить из города значительное количество людей, которые снова волнами устремятся либо в Западную Украину, либо в Европу. Они так поступали в Сирии в свое время, когда организовывали подобные масштабные удары, уничтожая всю инфраструктуру и тем самым создавая миграционные волны в Европе по миллиону человек ежемесячно", — рассказал Ягун.

Новини.LIVE сообщали, что массированная российская атака на Киев в ночь на 30 сентября унесла жизни двух горожан, ещё четверо получили ранения. Последствия вражеских ударов фиксировались сразу в четырёх районах столицы, где горели частные дома, склады и открытые территории.

Накануне, 28 сентября, россияне вновь нанесли удар по столичному фармацевтическому заводу "Дарница". На предприятии сообщили, что все сотрудники, к счастью, остались живы.

Из-за стремительного ухудшения ситуации с безопасностью столичный Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко как минимум до 16 октября полностью перевел обучение и работу персонала в дистанционный формат.

Между тем в оккупированных Олешках в Херсонской области критически обостряется гуманитарный кризис. Около двух тысяч человек выживают без воды, еды, света и возможности безопасно эвакуироваться. ВСУ периодически доставляли горожанам провиант, однако сейчас продолжать такие операции крайне сложно из-за усиленного контроля со стороны россиян.

Ситуацию в Олешках уже вынесли на рассмотрение ПАСЕ. Как сообщил заместитель главы украинской делегации Сергей Соболев, в Страсбурге готовят соответствующие решения для усиления международного давления на Россию.