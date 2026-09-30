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Головна Київ Росія прагне паралізувати життя у Києві, як в Олешках: генерал СБУ

Росія прагне паралізувати життя у Києві, як в Олешках: генерал СБУ

Ua ru
30 вересня 2026 11:40
Ексклюзив
РФ намагається створити гуманітарну кризу в Києві: заява Ягуна
Наслідки російської атаки по Київщині. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Російські війська намагаються паралізувати життя в Києві, систематично руйнуючи склади з їжею, фармакологічні підприємства та лікарні. Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун попереджає, що окупанти можуть спробувати повторити у столиці сценарій гуманітарної катастрофи, який вони влаштували в Олешках.

Про це Віктор Ягун висловився в ефірі Ранок.LIVE.

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Росіяни знищують в Києві бізнес для унеможливлення проживання там для цивільних

Сценарій тотальної гуманітарної кризи, яку російські окупанти штучно створили на півдні України, може загрожувати й столиці. Генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун припустив, що ворог розглядає варіант повної паралізації життя в Києві. Як приклад він навів ситуацію в тимчасово окупованому місті на Херсонщині.

"Ви подивіться, що вони зробили з маленьким містом Олешки. Чому не зробити такий самий кошмар, якщо не повний, у Києві?" — наголосив експерт.

Цілеспрямоване знищення інфраструктури

Для досягнення цієї мети російська армія вже зараз застосовує тактику системного виснаження міста. Агресор ретельно обирає цілі, регулярно вибиваючи продовольчі склади навколо столиці, завдаючи ударів по медичних установах, дитячих садках та школах.

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За словами Ягуна, росіяни намагаються знищити фармакологічну галузь та сферу забезпечення великого міста продуктами харчування. У такий спосіб ворог прагне штучно створити жорсткий дефіцит не лише їжі, а й життєво необхідних медикаментів, роблячи умови проживання нестерпними.

Головною метою таких терористичних дій є намір змусити значну частину населення покинути Київ. Росія розраховує спровокувати нові масштабні хвилі переселенців, які будуть змушені тікати до західних регіонів України та країн Європи.

Генерал-майор запасу СБУ нагадав, що аналогічну стратегію Москва вже успішно застосовувала під час війни в Сирії. 

"Вони таким чином хочуть зробити, якщо не гуманітарну кризу, то по крайній мірі спробувати вибити з міста значну кількість людей, які знову там хвилями підуть або на Західну Україну, або на Європу. Вони це робили в Сирії колись свого часу, коли вони організовували такі масштабовані удари, знищуючи всю інфраструктуру і таким чином створюючи міграційні хвилі в Європі по мільйону щомісяця", — розповів Ягун.

Новини.LIVE повідомляли, що масована російська атака на Київ у ніч проти 30 вересня забрала життя двох містян, ще четверо отримали поранення. Наслідки ворожих ударів фіксували одразу в чотирьох районах столиці, де палали приватні садиби, склади та відкриті території.

Напередодні, 28 вересня, росіяни повторно вдарили по столичному фармацевтичному заводу "Дарниця". На підприємстві повідомили, що всі працівники, на щастя, залишилися живими.

Через стрімке погіршення безпекової ситуації столичний КНУ імені Тараса Шевченка щонайменше до 16 жовтня повністю перевів навчання та роботу персоналу в дистанційний формат.

Тим часом в окупованих Олешках на Херсонщині критично загострюється гуманітарна криза. Близько двох тисяч людей виживають без води, їжі, світла та можливості безпечно евакуюватися. ЗСУ періодично доставляли містянам провізію, проте зараз продовжувати такі операції вкрай важко через посилений контроль з боку росіян.

Ситуацію в Олешках уже винесли на розгляд ПАРЄ. Як повідомив заступник голови української делегації Сергій Соболєв, у Страсбурзі готують відповідні рішення для посилення міжнародного тиску на Росію.

 

Київ російські війська обстріли війна в Україні Олешки
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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