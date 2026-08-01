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Главная Киев Россия ударила по Киеву баллистикой: есть погибшие и раненые

Россия ударила по Киеву баллистикой: есть погибшие и раненые

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2026 02:48
Ночью 1 августа 2026 года РФ нанесла баллистические удары по Киеву
Спасатель тушит пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС Киева

В ночь на субботу, 1 августа, РФ нанесла ракетный удар по столице баллистическими ракетами. В нескольких районах зафиксировали попадания. Есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

Уночі 1 серпня 2026 року РФ обстріляла Київ
Скриншот сообщений Виталия Кличко

Последствия обстрела Киева в ночь на 1 августа

В Соломенском районе после попадания загорелось шестиэтажное нежилое здание. Из-за падения обломков ракеты людей заблокировало в пятиэтажном доме. Во дворе жилого дома возник пожар. Также горят автомобили на парковке.

В Голосеевском и Дарницком районах обломки упали на территории нежилой застройки. В Дарницком районе есть попадания на территории нежилой застройки. Горят складские здания.

В Шевченковском районе горит автомойка. В жилом доме, где заблокированы люди, частично разрушились первый и второй этажи.

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Известно о трех погибших. Пострадавших — не менее пяти. Всех раненых госпитализировали. Среди пострадавших — 17-летний парень.

ОБНОВЛЕНО В 03:01: Количество пострадавших в столице возросло до десяти человек. Все раненые находятся в больницах.

ОБНОВЛЕНО В 03:08: Известно о 12 пострадавших, один из которых находится в тяжелом состоянии.

ОБНОВЛЕНО В 03:15: По информации Киевской городской военной администрации (ГВА), по состоянию на 03:15 число погибших возросло до четырех, а раненых — до 13.

Уночі 1 серпня 2026 року РФ обстріляла Київ
Скриншот сообщения Киевской ГВА

ОБНОВЛЕНО В 03:36: Известно о 15 пострадавших, среди которых двое подростков в возрасте 13 и 17 лет. Всех раненых госпитализировали.

Уночі 1 серпня 2026 року РФ обстріляла Київ
Скриншот сообщений Виталия Кличко

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на краеведа Кирилла Степанца сообщал, что в Киеве после Второй мировой войны построили около тысячи бомбоубежищ и мини-бункеров. Половина из этих укрытий не используется или находится в непригодном состоянии. Часть таких бомбоубежищ можно было бы восстановить без значительных затрат.

Также Новини.LIVE со ссылкой на The Guardian писал, что армия РФ разрушила в Киеве завод американской компании Terminal Autonomy. Это предприятие специализируется на производстве высокоточных беспилотных систем на базе ИИ с защитой от радиоэлектронного подавления. Впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину Москва нанесла удар по объекту, принадлежащему США.

обстрелы погибшие пострадавшие
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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