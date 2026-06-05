Россия ударила по молокозаводу в Киевской области: погибли люди

Здание молокозавода "Яготинское". Фото: ГСЧС Киевской области

Утром в пятницу, 5 июня, российские войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре Киевской области, попав в административное здание молокозавода. По предварительной информации спасателей, в результате вражеского прицельного попадания четыре человека погибли, а под завалами искореженного сооружения до сих пор могут находиться заблокированные по меньшей мере два работника предприятия.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевщины, а также в Киевской ОГА, передает Новини.LIVE.

Россияне уничтожили молокозавод "Яготинское" в Киевской области

Во время утренней воздушной атаки под вражеским прицелом оказалось одно из ведущих предприятий пищевой промышленности региона. Был уничтожен местный молокозавод "Яготинское для детей".

Вражеские средства попали непосредственно в административное здание завода, что привело к разрушению и пожару.

Разрушения в результате обстрела. Фото: ГСЧС Киевщины

К сожалению, удар стал смертельным для работников предприятия. По состоянию на сейчас официально подтверждена гибель четырех человек. Информация о количестве раненых сейчас уточняется оперативными службами: по разным предварительным данным, травмы получили от четырех до семи человек. Всем пострадавшим на месте или в больницах оказывается неотложная медицинская помощь.

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Повреждения изнутри завода. Фото: ГСЧС Киевской области

Пожарные обследуют территорию и тушат огонь. Фото: ГСЧС Киевской области

На территории молокозавода непрерывно работают спасатели ГСЧС, кинологи, медики и сотрудники полиции. По имеющейся информации, под руинами здания могут находиться еще по меньшей мере два человека.

Как уже сообщали Новини.LIVE, в четверг, 4 июня, россияне направили ударные БпЛА на инфраструктуру Киевской области. Под ударом оказалось промышленное предприятие в Бориспольском районе, где после прилета разгорелся масштабный пожар.

Утром в пятницу, 5 июня, стало известно о мощном взрыве на почтовом терминале в Киевской области. Есть информация о погибшем мужчине и травмированных. Полиция квалифицировала произошедшее, как теракт, ведь взорвалась посылка во время досмотра.