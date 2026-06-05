Росія вдарила по молокозаводу на Київщині: загинули люди

Будівля молокозаводу "Яготинське". Фото: ДСНС Київщини

Уранці у п'ятницю, 5 червня, російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі Київської області, поціливши в адміністративну будівлю молокозаводу. За попередньою інформацією рятувальників, внаслідок ворожого прицільного влучання четверо людей загинули, а під завалами понівеченої споруди досі можуть перебувати заблоковані щонайменше два працівники підприємства.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Київщини, а також у Київській ОВА, передає Новини.LIVE.

Росіяни знищили молокозавод "Яготинське" у Київській області

Під час ранкової повітряної атаки під ворожим прицілом опинилося одне з провідних підприємств харчової промисловості регіону. Було знищено місцевий молокозавод "Яготинське для дітей".

Ворожі засоби поцілили безпосередньо в адміністративну будівлю заводу, що призвело до руйнування та пожежі.

Руйнування внаслідок обстрілу. Фото: ДСНС Київщини

На жаль, удар став смертельним для працівників підприємства. Станом на зараз офіційно підтверджено загибель чотирьох людей. Інформація щодо кількості поранених наразі уточнюється оперативними службами: за різними попередніми даними, травми отримали від чотирьох до семи осіб. Усім постраждалим на місці або в лікарнях надається невідкладна медична допомога.

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Пошкодження зсередини заводу. Фото: ДСНС Київщини

Пожежники обстежують територію та гасять вогонь. Фото: ДСНС Київщини

На території молокозаводу безперервно працюють рятувальники ДСНС, кінологи, медики та співробітники поліції. За наявною інформацією, під руїнами будівлі можуть перебувати ще щонайменше дві людини.

Як уже повідомляли Новини.LIVE, у четвер, 4 червня, росіяни спрямували ударні БпЛА на інфраструктуру Київської області. Під ударом опинилося промислове підприємство у Бориспільському районі, де після прильоту розгорілася масштабна пожежа.

Вранці у п'ятницю, 5 червня, стало відомо про потужний вибух на поштовому терміналі в Київській області. Є інформація про загиблого чоловіка та травмованих. Поліція кваліфікувала подію, як теракт, адже вибухнула посилка під час огляду.