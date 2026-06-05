Росія вдарила по молокозаводу на Київщині: загинули люди
Уранці у п'ятницю, 5 червня, російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі Київської області, поціливши в адміністративну будівлю молокозаводу. За попередньою інформацією рятувальників, внаслідок ворожого прицільного влучання четверо людей загинули, а під завалами понівеченої споруди досі можуть перебувати заблоковані щонайменше два працівники підприємства.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС Київщини, а також у Київській ОВА, передає Новини.LIVE.
Росіяни знищили молокозавод "Яготинське" у Київській області
Під час ранкової повітряної атаки під ворожим прицілом опинилося одне з провідних підприємств харчової промисловості регіону. Було знищено місцевий молокозавод "Яготинське для дітей".
Ворожі засоби поцілили безпосередньо в адміністративну будівлю заводу, що призвело до руйнування та пожежі.
На жаль, удар став смертельним для працівників підприємства. Станом на зараз офіційно підтверджено загибель чотирьох людей. Інформація щодо кількості поранених наразі уточнюється оперативними службами: за різними попередніми даними, травми отримали від чотирьох до семи осіб. Усім постраждалим на місці або в лікарнях надається невідкладна медична допомога.
На території молокозаводу безперервно працюють рятувальники ДСНС, кінологи, медики та співробітники поліції. За наявною інформацією, під руїнами будівлі можуть перебувати ще щонайменше дві людини.
Як уже повідомляли Новини.LIVE, у четвер, 4 червня, росіяни спрямували ударні БпЛА на інфраструктуру Київської області. Під ударом опинилося промислове підприємство у Бориспільському районі, де після прильоту розгорілася масштабна пожежа.
Вранці у п'ятницю, 5 червня, стало відомо про потужний вибух на поштовому терміналі в Київській області. Є інформація про загиблого чоловіка та травмованих. Поліція кваліфікувала подію, як теракт, адже вибухнула посилка під час огляду.