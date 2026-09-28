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Главная Киев Россия вновь атаковала фармацевтический завод Дарница: последствия

Россия вновь атаковала фармацевтический завод Дарница: последствия

Ua ru
28 сентября 2026 22:49
Дарница сообщила о повторной российской атаке на завод в Киеве
Сотрудники ГСЧС на месте пожара. Фото: ГСЧС Киева

Российские войска в понедельник, 28 сентября, повторно атаковали фармацевтический завод "Дарница" в Киеве. В компании сообщили, что все ее сотрудники остались живы.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу фармацевтической компании "Дарница".

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Удар по ФП Дарница
Продукция фабрики после обстрела. Фото: "Дарница"

Что известно о повторной атаке на "Дарницу"

В компании заявили, что фармацевтическое предприятие снова стало целью российской атаки. При этом в компании не сообщили о масштабах повреждений.

"Трудно привыкнуть к мысли и жить в реальности, где ты — постоянная цель. Это обо всех нас сегодня. К сожалению, имеем очередную порцию печальных новостей — нас снова атаковали", — говорится в сообщении.

В "Дарнице" подчеркнули, что главной новостью после атаки является отсутствие жертв среди сотрудников предприятия.

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Представители фармкомпании также обратились к украинцам с просьбой не распространять фотографии и видеозаписи с места удара. В "Дарнице" призвали не публиковать информацию, которая может помочь российским войскам оценить последствия атаки.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что российский удар повредил медицинский центр "Добробут" на улице Антоновича в Киеве. Огонь распространился по фасаду семиэтажного здания, а из соседнего помещения спасатели эвакуировали пожилую женщину и впоследствии полностью ликвидировали пожар.

Также Новини.LIVE писал, что 28 сентября с 06:30 до 18:30 Россия запустила по Украине 124 ударных беспилотника, среди которых 86 были реактивными. Силы ПВО сбили или подавили 86 дронов, в то же время попадания зафиксировали на 26 локациях.

Киев ГСЧС лекарства обстрелы фармацевтическая компания Дарница
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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