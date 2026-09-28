Дарниця повідомила про повторну російську атаку на завод у Києві

Співробітники ДСНС на пожежі. Фото: ДСНС Києва

Російські війська у понеділок, 28 вересня, повторно атакували фармацевтичний завод "Дарниця" у Києві. У компанії повідомили, що всі її працівники залишилися живими.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу фармацевтичної компанії "Дарниця".

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Продукція фабрики після обстрілу. Фото: "Дарниця"

Що відомо про повторну атаку на "Дарницю"

У компанії заявили, що фармацевтичне підприємство знову стало ціллю російської атаки. При цьому в компанії не повідомили про масштаби пошкоджень.

"Важко звикнути до думки і жити в реальності, де ти — постійна ціль. Це про всіх нас сьогодні. На жаль, маємо чергову порцію сумних новин — нас знову атакували", — йдеться у повідомленні.

У "Дарниці" наголосили, що головною новиною після атаки є відсутність жертв серед співробітників підприємства.

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Представники фармкомпанії також звернулися до українців із проханням не поширювати фотографії та відеозаписи з місця удару. У "Дарниці" закликали не публікувати інформацію, яка може допомогти російським військам оцінити наслідки атаки.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що російський удар пошкодив медичний центр "Добробут" на вулиці Антоновича в Києві. Вогонь поширився фасадом семиповерхової будівлі, а із сусіднього приміщення рятувальники евакуювали літню жінку та згодом повністю ліквідували пожежу.

Також Новини.LIVE писав, що 28 вересня з 06:30 до 18:30 Росія запустила по Україні 124 ударні безпілотники, серед яких 86 були реактивними. Сили ППО збили або подавили 86 дронів, водночас влучання зафіксували на 26 локаціях.