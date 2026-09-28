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Головна Київ Росія повторно атакувала фармацевтичний завод Дарниця: наслідки

Росія повторно атакувала фармацевтичний завод Дарниця: наслідки

Ua ru
28 вересня 2026 22:49
Дарниця повідомила про повторну російську атаку на завод у Києві
Співробітники ДСНС на пожежі. Фото: ДСНС Києва

Російські війська у понеділок, 28 вересня, повторно атакували фармацевтичний завод "Дарниця" у Києві. У компанії повідомили, що всі її працівники залишилися живими.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу фармацевтичної компанії "Дарниця".

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Удар по ФП Дарница
Продукція фабрики після обстрілу. Фото: "Дарниця"

Що відомо про повторну атаку на "Дарницю"

У компанії заявили, що фармацевтичне підприємство знову стало ціллю російської атаки. При цьому в компанії не повідомили про масштаби пошкоджень.

"Важко звикнути до думки і жити в реальності, де ти — постійна ціль. Це про всіх нас сьогодні. На жаль, маємо чергову порцію сумних новин — нас знову атакували", — йдеться у повідомленні.

У "Дарниці" наголосили, що головною новиною після атаки є відсутність жертв серед співробітників підприємства.

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Представники фармкомпанії також звернулися до українців із проханням не поширювати фотографії та відеозаписи з місця удару. У "Дарниці" закликали не публікувати інформацію, яка може допомогти російським військам оцінити наслідки атаки.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що російський удар пошкодив медичний центр "Добробут" на вулиці Антоновича в Києві. Вогонь поширився фасадом семиповерхової будівлі, а із сусіднього приміщення рятувальники евакуювали літню жінку та згодом повністю ліквідували пожежу.

Також Новини.LIVE писав, що 28 вересня з 06:30 до 18:30 Росія запустила по Україні 124 ударні безпілотники, серед яких 86 були реактивними. Сили ППО збили або подавили 86 дронів, водночас влучання зафіксували на 26 локаціях.

Київ ДСНС ліки обстріли фармацевтична компанія Дарниця
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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