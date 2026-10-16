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Главная Киев Россияне атаковали Шевченковский и Соломенский районы Киева

Россияне атаковали Шевченковский и Соломенский районы Киева

Ua ru
16 октября 2026 08:09
Последствия атаки РФ на жилой сектор Киева 16 октября
Пожар в частном доме после атаки РФ на Киев. Фото: ГСЧС/kyiv.dsns.gov.ua

Войска РФ атаковали частный сектор Киева, что привело к пожарам в двух районах столицы. Вечером 15 октября огонь охватил жилой дом и нежилое здание площадью 190 кв. м в Шевченковском районе, а ночью удар пришелся на Соломенский район. По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Киева.

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Вечерние разрушения в Шевченковском районе

Киев вновь оказался под вражеским ударом российской армии, которая нанесла удар по кварталам частной застройки. Первый инцидент произошел вечером 15 октября на территории Шевченковского района.

Обстріли Києва
Пожар в результате атаки РФ. Фото: ГСЧС

Очередной обстрел вызвал серьёзное возгорание: пламя охватило частный жилой дом и расположенное рядом хозяйственное нежилое сооружение.

Атака РФ на Київ
Тушение пожара. Фото: ГСЧС

Подразделения спасателей оперативно локализовали и полностью потушили пожар, общая площадь которого составила 190 квадратных метров.

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Атака оккупантов на город не ограничилась вечерним ударом и повторилась уже в ночь на 16 октября. Новый обстрел зафиксировали в другом районе столицы — Соломенском.

Обстріл Києва 16 жовтня
Тушение пожара после обстрела. Фото: ГСЧС

В результате этого попадания загорелось хозяйственное здание местных жителей. Как и во время вечернего чрезвычайного происшествия, информация о пострадавших или погибших гражданах после обоих вражеских обстрелов не поступала.

Новини.LIVE сообщали, что вечером 15 октября на правом берегу Киева упало давление воды. Перебои возникли в Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах из-за повреждения энергетических объектов в области.

В пятницу, 16 октября, по прогнозам ДТЭК, в Киевской области действуют графики отключения света для всех 12 подчергов. В зависимости от группы электричество будут отключать один или два раза в сутки. Дольше всего без света останутся потребители подсети 5.1 — в общей сложности до восьми часов.

Киев пожар обстрелы война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

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