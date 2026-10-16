Последствия атаки РФ на жилой сектор Киева 16 октября

Россияне атаковали Шевченковский и Соломенский районы Киева
Войска РФ атаковали частный сектор Киева, что привело к пожарам в двух районах столицы. Вечером 15 октября огонь охватил жилой дом и нежилое здание площадью 190 кв. м в Шевченковском районе, а ночью удар пришелся на Соломенский район. По предварительным данным, обошлось без погибших и пострадавших.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Киева.
Вечерние разрушения в Шевченковском районе
Киев вновь оказался под вражеским ударом российской армии, которая нанесла удар по кварталам частной застройки. Первый инцидент произошел вечером 15 октября на территории Шевченковского района.
Очередной обстрел вызвал серьёзное возгорание: пламя охватило частный жилой дом и расположенное рядом хозяйственное нежилое сооружение.
Подразделения спасателей оперативно локализовали и полностью потушили пожар, общая площадь которого составила 190 квадратных метров.
Ночной удар по Соломенке и его последствия
Атака оккупантов на город не ограничилась вечерним ударом и повторилась уже в ночь на 16 октября. Новый обстрел зафиксировали в другом районе столицы — Соломенском.
В результате этого попадания загорелось хозяйственное здание местных жителей. Как и во время вечернего чрезвычайного происшествия, информация о пострадавших или погибших гражданах после обоих вражеских обстрелов не поступала.
Новини.LIVE сообщали, что вечером 15 октября на правом берегу Киева упало давление воды. Перебои возникли в Голосеевском, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах из-за повреждения энергетических объектов в области.
В пятницу, 16 октября, по прогнозам ДТЭК, в Киевской области действуют графики отключения света для всех 12 подчергов. В зависимости от группы электричество будут отключать один или два раза в сутки. Дольше всего без света останутся потребители подсети 5.1 — в общей сложности до восьми часов.