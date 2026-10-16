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Головна Київ Росіяни атакували Шевченківський та Солом'янський райони Києва

Росіяни атакували Шевченківський та Солом'янський райони Києва

Ua ru
16 жовтня 2026 08:09
Наслідки атаки РФ на приватний сектор Києва 16 жовтня
Пожежа у приватному будинку після атаки РФ по Києву. Фото: ДСНС/kyiv.dsns.gov.ua

Війська РФ атакували приватний сектор Києва, спричинивши пожежі у двох районах столиці. Увечері, 15 жовтня, вогонь охопив житловий будинок та нежитлову споруду на 190 кв. м у Шевченківському районі, а вночі удар припав на Солом'янський район. За попередніми даними, обійшлося без загиблих і травмованих людей.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на дані від ДСНС Києва.

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Вечірні руйнування в Шевченківському районі

Київ знову опинилася під ворожим ударом російської армії, яка поцілила по кварталах приватної забудови. Перший інцидент стався ввечері 15 жовтня на території Шевченківського району.

Обстріли Києва
Пожежа внаслідок атаки РФ. Фото: ДСНС

Черговий обстріл спричинив серйозне займання: полум'я охопило приватний житловий будинок та розташовану поруч господарську нежитлову споруду.

Атака РФ на Київ
Гасіння пожежі. Фото: ДСНС 

Підрозділи рятувальників оперативно локалізували та повністю приборкали вогонь, загальна площа якого становила 190 квадратних метрів.

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Нічний удар по Солом'янці та наслідки

Атака окупантів на місто не обмежилася вечірнім ударом і повторилася вже в ніч проти 16 жовтня. Новий приліт зафіксували в іншому районі столиці — Солом'янському.

Обстріл Києва 16 жовтня
Гасіння пожежі після прильоту. Фото: ДСНС

Внаслідок цього влучання спалахнула господарча будівля місцевих мешканців. Як і під час вечірньої надзвичайної події, інформація щодо травмованих або загиблих громадян після обох ворожих обстрілів не надходила.

Новини.LIVE повідомляли, що увечері, 15 жовтня, на правому березі Києва впав тиск води. Перебої виникли в Голосіївському, Святошинському, Солом'янському та Шевченківському районах через пошкодження енергетичних об'єктів в області. 

У п'ятницю, 16 жовтня, за прогнозами ДТЕК у Київській області діють графіки відключення світла для всіх 12 підчерг. Залежно від групи електрику вимикатимуть один або два рази на добу. Найдовше без світла залишатимуться споживачі підчерги 5.1 сумарно до восьми годин.

Київ пожежа обстріли війна в Україні війна
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко

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