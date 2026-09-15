Россияне атаковали Киев дронами: поразили АЗС и склады

Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС

Утром 15 сентября российские войска атаковали Киев с помощью беспилотников. В Дарницком районе зафиксировали попадание по автозаправочной станции, а в Оболонском — по складским помещениям. В результате атаки пострадал как минимум один человек, его госпитализировали.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию и мэра Виталия Кличко.

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Сообщение КГВА. Фото: скриншот

Последствия атаки на Киев

Воздушную тревогу в столице объявили в 05:25 из-за угрозы применения российских БПЛА. Уже в 05:51 в КМВА сообщили о попадании в Дарницком районе. По предварительным данным, россияне попали по АЗС. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию и сообщил, что на место направляются экстренные службы.

Сообщение КГВА о последствиях. Фото: скриншот

Еще одно попадание зафиксировали в Оболонском районе. По данным Виталия Кличко и КМВА, там российский беспилотник попал в складские помещения. Впоследствии Виталий Кличко сообщил о пострадавшем в Дарницком районе. Медики госпитализировали мужчину, он находится в тяжелом состоянии.

"В Дарницком районе медики госпитализировали одного пострадавшего. Мужчина находится в тяжёлом состоянии", — сообщил Виталий Кличко.

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Сообщение Виталия Кличко. Фото: скриншот

В 06:04 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги. Информация о последствиях российской атаки уточняется.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что россияне уже атаковали автозаправочную станцию в Голосеевском районе Киева. В результате удара АЗС была практически уничтожена, также была повреждена остановка общественного транспорта и вспыхнул пожар в восьмиэтажном нежилом здании. Тогда ранения получили четверо человек.

Также Новини.LIVE сообщали, что 9 сентября российский беспилотник попал в 24-этажный жилой дом в Дарницком районе столицы. Удар пришелся на уровень 11–12 этажей, после чего возник пожар и были разрушены стены. В результате атаки пострадали шесть человек.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что в конце августа российские войска атаковали склады "Новой почты" и соседнее предприятие в Святопетровском под Киевом. После первого попадания вспыхнул масштабный пожар, а примерно через час россияне нанесли еще два удара по той же локации, где уже работали спасатели.