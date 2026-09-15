Росіяни атакували Київ дронами: влучили по АЗС і складах

Рятувальник гасить вогонь. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські війська вранці, 15 вересня, атакували Київ безпілотниками. У Дарницькому районі зафіксували влучання по автозаправній станції, а в Оболонському — по складських приміщеннях. Внаслідок атаки постраждала щонайменше одна людина, її госпіталізували.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Київську міську військову адміністрацію і мера Віталія Кличка.

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Допис КМВА. Фото: скриншот

Наслідки атаки на Київ

Повітряну тривогу в столиці оголосили о 05:25 через загрозу застосування російських БпЛА. Уже о 05:51 у КМВА повідомили про влучання в Дарницькому районі. За попередніми даними, росіяни влучили по АЗС. Міський голова Києва Віталій Кличко підтвердив інформацію та повідомив, що на місце прямували екстрені служби.

Повідомлення КМВА про наслідки. Фото: скриншот

Ще одне влучання зафіксували в Оболонському районі. За даними Віталія Кличка та КМВА, там російський безпілотник влучив у складські приміщення. Згодом Віталій Кличко повідомив про постраждалого в Дарницькому районі. Медики госпіталізували чоловіка, він перебуває у тяжкому стані.

"У Дарницькому районі медики госпіталізували одного постраждалого. Чоловік перебуває в тяжкому стані", — повідомив Віталій Кличко.

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Допис Віталія Кличка. Фото: скриншот

О 06:04 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги. Інформація про наслідки російської атаки уточнюється.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що росіяни вже атакували автозаправну станцію у Голосіївському районі Києва. Внаслідок удару АЗС була практично знищена, також пошкодило зупинку громадського транспорту та спалахнула пожежа у восьмиповерховій нежитловій будівлі. Тоді поранення отримали четверо людей.

Також Новини.LIVE розповідали, що 9 вересня російський безпілотник влучив у 24-поверховий житловий будинок у Дарницькому районі столиці. Удар припав на рівень 11–12 поверхів, після чого виникла пожежа та були зруйновані стіни. Внаслідок атаки постраждали шестеро людей.

Крім того, Новини.LIVE писали, що наприкінці серпня російські війська атакували склади "Нової пошти" та сусіднє підприємство у Святопетрівському під Києвом. Після першого влучання спалахнула масштабна пожежа, а приблизно за годину росіяни завдали ще двох ударів по тій самій локації, де вже працювали рятувальники.