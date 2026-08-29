Российская атака на Киев привела к пожару в девятиэтажном доме

Спасатели тушат пожар в многоэтажном доме. Фото: ГСЧС Киева6

В ночь на 29 августа российские войска в очередной раз атаковали столицу, в результате чего загорелся жилой многоэтажный дом. Удар противника пришелся на верхний этаж здания. Однако киевские спасатели сумели быстро потушить пламя в одной из квартир и спасти соседние квартиры от выгорания.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Киева.

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Пожар на девятом этаже

Эпицентром возгорания стала квартира на последнем этаже девятиэтажного жилого дома, где огонь быстро распространился на площадь около 50 квадратных метров.

Спасатели тушат пожар в квартире. Фото: ГСЧС Киева

"Также произошло разрушение перекрытия между квартирой и крышей на площади примерно 3 кв. м. Площадь пожара составила 50 кв. м. Пожарные оперативно ликвидировали его, не допустив распространения огня на соседние квартиры", — сообщили в ГСЧС.

К счастью, жертв или пострадавших в результате происшествия нет.

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Как ранее писали Новини.LIVE, сегодняшняя атака на Киевскую область привела к гибели людей. На месте удара в Бучанском районе, где возник масштабный пожар и произошла детонация, продолжают работать спасатели.

Также Новини.LIVE сообщали, что 28 августа россияне уничтожили склад с книгами издательства Vivat в Киеве. На складе было много новинок и книг украинских авторов, поскольку Vivat готовилось к фестивалю Книжная страна. На данный момент участие издательства находится под вопросом.