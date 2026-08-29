Російська атака на Київ спричинила пожежу в дев'ятиповерхівці

Рятувальники гасять пожежу в багатоповерхівці. Фото: ДСНС Києва6

У ніч проти 29 серпня російські війська вкотре атакували столицю, через що у Святошинському районі загорілася житлова багатоповерхівка. Ворожий удар припав на верхній поверх будинку. Проте київські рятувальники зуміли швидко приборкати полум'я в однієї з квартир та врятувати сусідні помешкання від вигорання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДСНС Києва.

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Пожежа на дев'ятому поверсі

Епіцентром займання стала квартира на останньому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку, де вогонь швидко поширився на площу близько 50 квадратних метрів.

Рятувальники гасять пожежу в квартирі. Фото: ДСНС Києва

"Також сталося руйнування перекриття між помешканням та покрівлею на орієнтовній площі 3 кв. м. Площа пожежі склала 50 кв. м. Її вогнеборці оперативно ліквідували, не допустивши поширення вогню на сусідні квартири", — розповіли у ДСНС..

На щастя, жертв чи постраждалих внаслідок події немає.

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Як писали Новини.LIVE раніше, сьогоднішня атака на Київську область призвела до загибелі людей. На місці удару в Бучанському районі, де виникла масштабна пожежа та детонація, продовжують працювати рятувальники.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 28 серпня росіяни знищили склад із книжками видавництва Vivat у Києві. На складі було багато новинок та книг українських авторів, оскільки Vivat готувався до фестивалю "Книжкова країна". Наразі участь видавництва під питанням.