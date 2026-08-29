Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультРинок нерухомостіДім та городВійськова економікаШтабТехноШоу-бізнес --Ментальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаСпортПолітикаМобілізаціяОлімпіадаLifeЖиттяПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоСаморозвитокСтильГроші ЗСУПромоНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноКулінаріяНовини дняШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Російська атака на Київ спричинила пожежу в дев'ятиповерхівці

Російська атака на Київ спричинила пожежу в дев'ятиповерхівці

Ua ru
29 серпня 2026 07:39
Російська атака на Київ спричинила пожежу в дев'ятиповерхівці
Рятувальники гасять пожежу в багатоповерхівці. Фото: ДСНС Києва6

У ніч проти 29 серпня російські війська вкотре атакували столицю, через що у Святошинському районі загорілася житлова багатоповерхівка. Ворожий удар припав на верхній поверх будинку. Проте київські рятувальники зуміли швидко приборкати полум'я в однієї з квартир та врятувати сусідні помешкання від вигорання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДСНС Києва.

Реклама

Пожежа на дев'ятому поверсі

Епіцентром займання стала квартира на останньому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку, де вогонь швидко поширився на площу близько 50 квадратних метрів. 

Російська атака на Київ спричинила пожежу в дев'ятиповерхівці - фото 1
Рятувальники гасять пожежу в квартирі. Фото: ДСНС Києва

"Також сталося руйнування перекриття між помешканням та покрівлею на орієнтовній площі 3 кв. м. Площа пожежі склала 50 кв. м. Її вогнеборці оперативно ліквідували, не допустивши поширення вогню на сусідні квартири", — розповіли у ДСНС..

На щастя, жертв чи постраждалих внаслідок події немає.

Читайте також:

В ДСНС знов закликали киян не ігнорувати сирени й обов'язково спускатися до найближчих підвалів під час кожної повітряної загрози.

Як писали Новини.LIVE раніше, сьогоднішня атака на Київську область призвела до загибелі людей. На місці удару в Бучанському районі, де виникла масштабна пожежа та детонація, продовжують працювати рятувальники.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 28 серпня росіяни знищили склад із книжками видавництва Vivat у Києві. На складі було багато новинок та книг українських авторів, оскільки Vivat готувався до фестивалю "Книжкова країна". Наразі участь видавництва під питанням.

Київ пожежа ДСНС обстріли руйнування
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації