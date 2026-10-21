Спасатели ГСЧС. Фото иллюстративное: ГСЧС

В результате российского ракетного удара в ночь на 19 октября значительные повреждения получило офисное помещение редакции украинской газеты "Закон и Бизнес". Ракета попала вблизи здания, из-за чего взрывной волной выбило окна, разрушило внутренние перегородки и повредило оборудование, однако никто из сотрудников издания не пострадал.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на редакцию газеты "Закон и Бизнес".

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Сообщение об обстреле газеты. Фото: скриншот

Российская ракета повредила редакцию украинского издания

По информации редакции, российская ракета попала неподалеку от офисного здания, в котором располагалось помещение газеты.

В результате взрыва в офисе полностью выбило окна, разрушило межкомнатные стены и обрушило подвесные потолки. Также повреждены офисная техника и мебель.

Сейчас внутри помещения продолжается разбор завалов. По факту разрушений здания начато уголовное производство.

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В издании сообщили, что ночью во время ракетного удара в офисе не было сотрудников, поэтому обошлось без пострадавших. Несмотря на повреждение помещения, редакция продолжает работать в обычном режиме. Серверы сайта остались неповрежденными и находятся в безопасности.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что из 11 трансформаторов на подстанциях, обеспечивающих Киев электроэнергией, надлежащую защиту имеют только четыре. По словам народного депутата Сергея Нагорняка, без защиты остаются семь силовых трансформаторов, а также трансформаторы тока и релейное оборудование.

Также Новини.LIVE писал, что в результате российской атаки 21 октября дрон попал в многоэтажку в Святошинском районе Киева. В одной из квартир возник пожар, а взрывной волной в доме выбило окна. В результате удара два человека погибли, еще двух пострадавших госпитализировали.