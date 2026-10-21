Рятувальники ДСНС. Фото ілюстративне: ДСНС

Унаслідок російського ракетного удару в ніч проти 19 жовтня значних пошкоджень зазнало офісне приміщення редакції української газети "Закон і Бізнес". Ракета влучила поблизу будівлі, через що вибуховою хвилею вибило вікна, зруйнувало внутрішні перегородки та пошкодило обладнання, однак ніхто зі співробітників видання не постраждав.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на редакцію газети "Закон і Бізнес".

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Повідомлення про обстріл газети. Фото: скриншот

Російська ракета пошкодила редакцію українського видання

За інформацією редакції, російська ракета влучила неподалік офісної будівлі, де розташовувалося приміщення газети.

Внаслідок вибуху в офісі повністю вибило вікна, зруйнувало міжкімнатні стіни та обвалило підвісні стелі. Також пошкоджено офісну техніку й меблі.

Наразі всередині приміщення триває розбирання завалів. За фактом руйнувань будівлі розпочато кримінальне провадження.

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У виданні повідомили, що вночі під час ракетного удару в офісі не було співробітників, тому обійшлося без постраждалих. Попри пошкодження приміщення, редакція продовжує працювати у звичному режимі. Сервери сайту залишилися неушкодженими та перебувають у безпеці.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що з 11 трансформаторів на підстанціях, які забезпечують Київ електроенергією, належний захист мають лише чотири. За словами народного депутата Сергія Нагорняка, без захисту залишаються сім силових трансформаторів, а також трансформатори струму та релейне обладнання.

Також Новини.LIVE писав, що внаслідок російської атаки 21 жовтня дрон влучив у багатоповерхівку у Святошинському районі Києва. В одній із квартир виникла пожежа, а вибуховою хвилею в будинку повибивало вікна. Внаслідок удару двоє людей загинули, ще двох постраждалих госпіталізували.