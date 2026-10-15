Падение дрона в Печерском районе: число пострадавших и подробности

Тушение пожара в Печерском районе. Фото: ГСЧС Киева

Пятеро человек получили ранения в результате падения вражеского беспилотника в Печерском районе Киева. Дрон разбился утром в четверг, 15 октября, во дворе возле пятиэтажного дома, повредив крышу, окна и фасады нескольких соседних жилых домов. Медики уже доставили двух пострадавших в больницу, экстренные службы работают на месте.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

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Последствия падения дрона в Печерском районе 15 октября

В результате падения вражеского беспилотного аппарата в Печерском районе травмы получили пять человек. Инцидент произошел на территории жилой застройки, где дрон упал прямо во двор.

Последствия падения дрона во дворе. Фото: ГСЧС

По уточнённым данным, двоих из пяти пострадавших пришлось срочно госпитализировать. Медицинские бригады доставили раненых в медицинское учреждение для оказания квалифицированной помощи. На месте падения продолжают работать все необходимые экстренные службы.

Госпитализация пострадавших. Фото: ГСЧС

Удар пришелся на открытый участок вблизи пятиэтажного жилого дома, который пострадал больше всего. На данный момент там зафиксированы повреждения части кровли, изрезанный фасад и полностью выбитое стекло в окнах.

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Тушение пожара. Фото: ГСЧС

От падения БПЛА также пострадали два соседних трехэтажных дома. Их фасады тоже получили повреждения. Кроме того, непосредственно во дворе между домами возник пожар, который уже потушили.

Новини.LIVE сообщали, что на данный момент, по оценке военных, вероятность нового наступления войск РФ на северные регионы Украины сохраняется. Однако украинская разведка пока не наблюдает формирования необходимого количества войск для атаки на Киев. По словам командующего Национальной гвардией Александра Пивненко, для масштабной операции противнику необходимо сосредоточить не менее 70 тысяч военных. В то же время наиболее вероятным замыслом врага генерал считает попытку создания буферной зоны в Черниговской области, а не штурм Киева.

В Киевской области очередная российская атака привела к ранению четырёх гражданских лиц. По данным правоохранительных органов, осколками и взрывными волнами повреждено 16 частных домов и ряд автомобилей, а один жилой дом и грузовой автомобиль были полностью уничтожены.